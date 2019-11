Governo | Conte a cena coi ministri | “Nessun litigio nella maggioranza” Poi scherza | “Ho

"Il voto su Rousseau non avrà ripercussioni sul Governo" - dice Conte : Il voto sulla piattaforma Rousseau della base M5s può avere ripercussioni sul governo? "Assolutamente no". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lasciando Palazzo Chigi per recarsi alla cena con i ministri in un ristorante del centro di Roma. Tra i primi ad arrivare il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e il ministro dei Beni ...

Una cena al posto del conclave : Conte porta i ministri a mangiare fuori per affrontare i nodi nel Governo : Ritrovare lo spirito di squadra, dopo una serie di vicende - dall’Ilva al Mes, passando per la riforma della giustizia- che rischiano di fiaccare l’anima del Governo. Il premier Giuseppe Conte stasera, dopo il Cdm, porterà i ministri a cena fuori, a due passi da Palazzo Chigi: un pasto sostitutivo del conclave per affrontare i nodi più spinosi della maggioranza. Salvo cambi di programma dell’ultimo minuto, ...

Su Rousseau va in scena il suicidio del Movimento Cinque Stelle e del Governo Conte Bis : La scelta del Movimento Cinque Stelle di correre alle elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria e di farlo in solitaria è un clamoroso assist a Matteo Salvini e una minaccia più che concreta alla sopravvivenza del governo Conte Bis. Di fatto, un harakiri del Movimento, succube della narrazione di Salvini e degli umori del suo elettorato.Continua a leggere

Alitalia verso la proroga. Governo in campo - Conte : «No a soluzione con toppe» : Governo in campo per tirare fuori l'Alitalia dall'impasse ed evitare un salvataggio «con qualche toppa». Nel giorno della scadenza dei termini per l'offerta vincolante, cui la...

Giuseppe Conte - il fantasma di Gargonza : perché il conclave potrebbe far cadere il Governo : Giuseppe Conte non ha ancora segnato in agenda la data dell'annunciato "conclave" governativo. E si chiede se non sia il caso di derubricarlo a vertice informale di un giorno, o ancora, giacché la prudenza non è mai troppa, a una cenetta "in pieno relax", scrive il Corriere della sera in edicola mar

Giuseppe Conte - lo sfogo : "Così non si va avanti". Lancia il "tagliando di Governo" - eppure... : Giuseppe Conte è sempre più preoccupato. La maggioranza è sfilacciata. Nicola Zingaretti ha annunciato che il Pd lavora "ad una nuova agenda" di governo dentro la quale ha messo la riforma fiscale, la revisione dei decreti sicurezza di Salvini e lo ius culturae. Luigi Di Maio ha prima replicato che

Ilva - ecco la proposta di Mittal al Governo : Conte ora prende tempo : L'offensiva giudiziaria, con ben due inchieste delle procure di Taranto e Milano, e soprattutto l'offerta del governo a far scendere in campo Cassa depositi e prestiti stanno sortendo gli...

Ilva - ecco la proposta di Mittal al Governo : Conte ora prende tempo : L'offensiva giudiziaria, con ben due inchieste delle procure di Taranto e Milano, e soprattutto l'offerta del governo a far scendere in campo Cassa depositi e prestiti stanno sortendo gli...

Zingaretti avverte Conte : ora serve una nuova agenda di Governo : La tre giorni del Pd a Bologna, lontana dalla cronaca dall’attualità politica, ma con l'incubo Salvini

Vittorio Feltri presenta il conto a Giuseppe Conte “Governo ridicolo - incapace di guidare il paese” : Vittorio Feltri ritorna a parlare della crisi di governo provocata da Matteo Salvini e del governo giallofucsia ritenuto dal famoso giornalista un autentico disastro. Quel fatidico 9 agosto, secondo Feltri, in molti avevano pensato che il fatto di aver staccato la spina al governo avrebbe provocato effetti disastrosi per Matteo Salvini. Una perdita di consensi e una fine politica si era immaginata per il leader della Lega. Poi la ...

SCENARIO/ Conte e il fantasma di Prodi pronto a far naufragare il Governo : Emergenza Venezia, caso Ilva, Legge di bilancio mettono a dura prova la tenuta della maggioranza. Renzi invece propone misure shock per sedurre i moderati

Maltempo : Conte - 'da Governo fatti immediati non polemiche o slogan' (2) : (Adnkronos) - "Azioni concrete per Venezia e i veneziani: con ordinanza della Protezione civile -ricorda il premier- oggi abbiamo disposto la sospensione dei mutui per un anno e dato corso allo stanziamento di 20 milioni di euro per il primo ristoro dei danni, con un rimborso di 5mila euro ai privat

Maltempo : Conte - 'da Governo fatti immediati non polemiche o slogan' : Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Misure concrete e immediate, non polemiche o slogan, per porre rimedio in tempi rapidi ai danni subiti dalla popolazione. Avevamo detto che queste comunità potevano contare sul sostegno del governo, lo stiamo dimostrando con i fatti". Lo scrive in un post su Facebook il

Maltempo : Conte - ‘da Governo fatti immediati non polemiche o slogan’ (2) : (Adnkronos) – “Azioni concrete per Venezia e i veneziani: con ordinanza della Protezione civile -ricorda il premier- oggi abbiamo disposto la sospensione dei mutui per un anno e dato corso allo stanziamento di 20 milioni di euro per il primo ristoro dei danni, con un rimborso di 5mila euro ai privati e di 20mila alle attività produttive. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato nominato commissario delegato per la gestione ...