U&D registrazione 20 novembre | Alessandro Zarino ospite | farà un corso di crossfit ad

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 21 novembre 2019) Chesi aggirasse negli studi di Uomini e Donne ieri, mercoledì 20, si vociferava con insistenza nelle ore precedenti alladel Trono Classico. Le prime anticipazioni che sono trapelale sulla puntata informano il pubblico che il bistrattato ex tronista è tornato davanti alle telecamere per fare un importante annuncio: Maria De Filippi l'ha voluto per fare undiai nuovi allievi della scuola di Amici.torna a U&D dopo le polemiche sulla sua scelta 'forzata' Dopo che per una settimana non si è parlato d'altro che del trattamento poco rispettoso che è stato riservato addurante la puntata di Uomini e Donne che è andata in onda pochi giorni fa (quella in cui è stato quasi costretto a scegliere), spuntano in rete delle inaspettate novità riguardanti il ragazzo. Il blog "Vicolo delle News", nelle prime ...

eziomauro : Il sindaco di Biella si scusa con Liliana Segre: 'Sono stato un cretino, lei è un patrimonio dell'u… - pisto_gol : L’ U.S. Lecce risponde a Rizzoli “La prassi non vada in direzione contraria al Regolamento” - rachelzegler : hi @BenSPLATT i adore u -