Sardine per Roma

Alessandra Ghisleri a L'aria che tira - la verità sulle Sardine : "Perché ormai siamo oltre la politica" : Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, dà una sua interpretazione al fenomeno delle "sardine". La direttrice di EuroMedia Research spiega che questo movimento "non ha bandiere politiche ed è un giudizio non bellissimo per la politica. Questo fenomeno sta a significar

Fabio - Sara - Valentina e gli altri : «Ecco perché siamo diventati Sardine» : Le sardineLe sardineLe sardineLe sardineLe sardineLe sardineLe sardine«Non sono mai andato a una manifestazione, non sono mai stato legato a un partito e non sono il classico bolognese di sinistra. Sono andato a quella delle sardine perché penso che questo sia un periodo particolarmente buio per il paese e la manifestazione mi sembrava pacifica, civile e apartitica». Fabio ha 43 anni, è tornato da uno in Italia dove ha aperto una start up dopo ...

La7 - Gene Gnocchi mostra i cimeli del museo PierLouvre Bersani : dal carteggio con le ‘Sardine’ al palo del ‘bunga bunga’ con Cuperlo e D’Alema : Gag di Gene Gnocchi, a Dimartedì(La7), sul deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, ospite in studio. Il comico spiega di trovarsi nel museo ‘PierLouvre Bersani’ e mostra tutti i cimeli dedicati al politico: dal suo primo orsacchiotto con il volto di Renzi al carteggio con le ‘sardine’ fino ai secchi del latte munto dalla mucca in corridoio e al palo del “bunga bunga di sinistra” con Cuperlo e D’Alema. E ...

Lo chef - la suora e la prof : chi sono le nuove «Sardine» per le piazze anti Lega : Da Sorrento a Milano: ecco chi sono organizzatori e militanti dei flash mob contro Salvini. In Costiera amalfitana le «sardine» diventano «fravaglie»: «sono più piccole e saremo di più»

L’essere solo ‘anti’ rafforza l’avversario. Ecco perché le Sardine dovranno fare di più : Che ci sia un gradiente di rosso, più o meno acceso nelle tonalità e nelle ideologie, è innegabile. Ma anche se di sinistra ci sarebbe bisogno in questo italico momento storico, se non altro per riequilibrare la spinta di destra verso un confronto più costruttivo, numeri alla mano nella scatola delle sardine non c’è solo il partitismo di sinistra che dal moderatissimo e quasi destroso Matteo Renzi va fino al comunismo più nostalgico. Secondo ...

La sinistra non gioisca troppo per le giovani Sardine : Da Bologna e poi Modena si è propagata la protesta anti Salvini che ha visto per protagonisti tanti giovani scesi in piazza per manifestare il proprio dissenso rispetto alla politica del leader leghista. Questo successo ha suscitato in molte persone euforia e facili entusiasmi, e in molti hanno espresso la speranza che questo movimento rappresenti una rinascita culturale dell'Italia. Il simbolo scelto per rappresentare questa riscossa è quello ...

Sardine - continua la mobilitazione da Rimini a Firenze. Salvini : «La prossima vado con loro». Boccia : «Anima della sinistra per strada» : Non accenna a fermarsi il movimento delle "Sardine" che dopo Bologna e Modena si mobilitano anche a Reggio Emilia con un flash mob dal titolo "Non si Lega" in programma per sabato...

Mattia Santori - il vero volto delle Sardine a Omnibus : "Salvini - macchina del fango". Pronto per candidarsi : Da attivista in piazza a piazzista in tv. Mattia Santori, organizzatore delle sardine di piazza Maggiore a Bologna, nel giro di pochi giorni è diventato il nuovo volto televisivo degli anti-Salvini di tutta Italia, corteggiatissimo dal Pd. E c'è chi già sospetta una imminente discesa in campo, in qu

Lega a Modena - così le “Sardine” hanno riempito la piazza per protestare contro Salvini. Il video in time lapse : Il popolo delle “sardine” risponde in massa anche a Modena nel giorno dell’appuntamento elettorale di Matteo Salvini. Dopo aver riempito piazza Maggiore a Bologna, hanno affollato anche piazza Grande a Modena nonostante la pioggia battente. Circa settemila le persone che hanno raggiunto la piazza modenese. I manifestanti, sotto gli ombrelli aperti, hanno intonato “Bella Ciao” e ripetuto lo slogan “Modena non ...

Le «Sardine» contro Salvini a Modena : in Piazza Grande 7mila persone malgrado la pioggia : Dopo Bologna, successo anche a Modena malgrado il maltempo: gli organizzatori hanno dovuto spostare l’iniziativa visto l’alto numero di adesioni

Mattia Santori - ideatore delle Sardine bolognesi - scrive per Energia fondata da Alberto Clò e Romano Prodi : Mattia Santori, il fondatore delle sardine bolognesi che hanno lanciato il guanto di sfida a Matteo Salvini in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, scrive per Energia. Si tratta di una rivista trimestrale di divulgazione scientifica curata dalla società di ricerca Rie-Ricerche Industriali ed Energetiche, fondato dall’ex ministro Alberto Clò e dall’ex premier Romano Prodi. Lo riporta il quotidiano la ...

Bologna - il flash mob delle ‘Sardine’ risveglia il popolo di sinistra. Ora però tocca ai partiti : “Li abbiamo disintegrati con mezzi che non conoscono: la gratuità, l’arte, il sorriso, le relazioni umane”. È in questa frase pronunciata alla fine del breve discorso di Mattia Santori che ha concluso il flashmob dei 10-15mila bolognesi (le valutazioni sono queste tra un minimo e un massimo) che si condensa il significato del flash mob che ha segnato lo spartiacque della vicenda elettorale che si sta svolgendo in Emilia Romagna e non solo. ...

Le Sardine e il Pd - Massimiliano Panerari : "Sbagliato pensare che saranno voti certi per Bonaccini" : Il Pd prova a intestarsi il "popolo delle sardine", ma sbaglia a sinistra chi pensa che i voti delle persone, soprattutto giovani, scese in piazza Maggiore giovedì scorso a Bologna andranno automaticamente al governatore uscente Stefano Bonaccini, alle regionali del prossimo 26 gennaio. Leggi anch

Sardine - dopo Bologna il flash mob a Firenze per una cena elettorale di Salvini : Firenze come Bologna, le "Sardine" arrivano anche in Toscana. dopo aver invaso giovedì scorso piazza Maggiore, questo bizzarro movimento di protesta contro Matteo Salvini è...