Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.20 AUSTRALIA-CANADA: sulle ali dell’entusiamo, ancora lui, Pospisil! Tiene il servizio a zero nel primo game del secondo parziale. 19.16 AUSTRALIA-CANADA: il ruggito di Pospisil! Il canadese vince il primo set 7-6 in un tiebreak dove Millman alla fine ha dovuto cedere 9-7. Scatenato l’angolo nordamericano. 19.14 AUSTRALIA-CANADA: si cambia campo per la seconda volta, sul 6-6. Set infinito. 19.10 AUSTRALIA-CANADA: Pospisil gli “restituisce il favore”: partita subito lunga ed emozionante. Vedremo chi la spunterà in questo primo set. 19.09 AUSTRALIA-CANADA: Millman trova il minibreak! 19.05 AUSTRALIA-CANADA: tiebreak molto duro. Millman è in vantaggio 3-2, in questo momento. 19.01 AUSTRALIA-CANADA: è tiebreak. Millman 6-6 Pospisil. Si deciderà tutto nello speciale 13esimo gioco. 18.57 AUSTRALIA-CANADA: Millman ...

zazoomblog : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: risultati 21 novembre. Iniziano i quarti di finale con Canada-Australia! Pospisil… - zazoomblog : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: risultati 21 novembre. La Serbia supera la Francia la Gran Bretagna vola ai quart… - zazoomnews : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: risultati 21 novembre. La Serbia supera la Francia la Gran Bretagna vola ai quart… -