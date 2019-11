In auto o in bus? No A sorpresa | gli italiani ascoltano podcast in casa

Milano - salì sull’autobus sparando con una pistola scacciacani : rintracciato il responsabile grazie alle telecamere. Il video : È stato individuato il giovane che lo scorso 11 novembre era salito sull’autobus della linea 67 di Milano, alla fermata Quindo Romano, e aveva esploso alcuni colpi con una pistola scacciacani scatenando il panico tra i passeggeri, prima di fuggire. I poliziotti delle volanti della questura di Milano hanno rinvenuto sul posto 6 bossoli (2 sul mezzo e 4 nelle immediate vicinanze). Le indagini e il video posizionato sul mezzo hanno consentito ...

Strage del bus di Avellino - sequestrati 9 viadotti delle autostrade : pericolo guardrail : Nuovi sviluppi nel secondo filone sulla Strage di Acqualonga del luglio 2013, quando morirono 40 persone. A finire al centro delle attenzioni sono nove ponti situati tra l’A1 Napoli-Milano, la A14 Bologna-Taranto e la A16 Napoli-Canosa. Problemi di scarsa sicurezza mai risolti.Continua a leggere

Lunedì sciopero 24 ore Roma Tpl : autobus periferici a rischio : Roma – Lunedi’ 18 novembre linee di bus periferiche a rischio per lo sciopero di 24 ore indetto tra i lavoratori della societa’ Roma Tpl dal sindacato Usb e, solo in una delle aziende consorziate, dalla Fast Confsal. Durante la protesta saranno osservate le fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. La protesta non interessera’ la rete Atac che sara’ regolarmente in servizio. L'articolo Lunedì sciopero 24 ...

Me lo togliete da qui?. Donna contro il bimbo disabile sull'autobus : "Me lo potete togliere da vicino?". Sarebbe stata questa la sortita discutibile della passeggera di un autobus che non avrebbe gradito la presenza di un ragazzino disabile, e di colore, sul mezzo pubblico. Che avesse la pelle nera, striata o a pois, che fosse semplicemente portatore di una disabilità, italiano o nordafricano, poco importa. Ciò che perlimpe di questa amara narazione è il fatto che, ancora una volta – l'ennesima – potrebbe essersi ...

Grancio : neanche pioggia torrenziale spegne incendi autobus Atac : Roma – “neanche il diluvio in corso, fra ieri ed oggi, a Roma ha arrestato l’interminabile catena di incendi agli autobus dell’Atac che ormai rasenta le 100 unita’ dall’inizio del 2017. Trovo incredibile che l’Azienda non proferisca una sola parola di fronte a questa ecatombe che mette a rischio, fra l’altro, la sicurezza degli utenti e degli autisti, silenzio totale sulle cause del fuoco e sugli ...

Nubifragio si abbatte su Altamura : scuole chiuse tardivamente - scuolabus e auto bloccate dall'acqua : Il maltempo sta colpendo fortemente la Puglia, dove le condizioni meteo sono sensibilmente peggiorate da questa notte, con piogge intense, fulmini e raffiche di vento a tratti violente, che stanno...

Atac : autobus notturno in fiamme - nessun ferito : Roma – “Per ragioni ancora da accertare, intorno alle 5.30, mentre percorreva via del Fosso della Magliana, si e’ sviluppato un incendio su una vettura di una linea notturna che stava rientrando in rimessa. A bordo non c’erano passeggeri. L’autista ha tentato di spegnere le fiamme, mentre venivano allertati i Vigili del fuoco che sono intervenuti. L’incendio non ha provocato conseguenze per le persone, ma ha ...

Sequestrò 50 ragazzini su autobus - l’autista disse : “Adesso vi farò fare un bel viaggetto e da qua non uscirete più” : Quando tutto finì negli occhi delle persone rimase lo scheletro bruciato di un autobus. Oggi il film di quanto accaduto il 20 marzo scorso, quando un autista Sequestrò il mezzo con a bordo studenti e insegnanti e gli diede fuoco, è arrivato nelle aule del Tribunale di Milano nelle parole di chi c’era. La collaboratrice scolastica, che era sul mezzo, ha ricordato le prime parole Ousseynou Sy, accusato di strage aggravata. “Adesso vi ...

auto travolge pedoni a fermata bus : 5 feriti - di cui uno grave - a Roma : 5 persone sono rimaste ferite, in via Oderisi da Gubbio, a Roma, dove un’Auto guidata da un’anziana ha travolto alcuni pedoni nei pressi di una fermata del bus. grave una donna, ricoverata in codice rosso al San Camillo e sottoposta a intervento chirurgico. Le sue due figlie di 7 e 9 anni sono state medicate al Bambino Gesù, e non sono in gravi condizioni. Diverse pattuglie del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale sono ...

