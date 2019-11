Il Regno Unito usa l’intelligenza artificiale contro il gioco d’azzardo

Il paradosso del Regno Unito : l'ex paese della stabilità ora rischia la paralisi : Il braccio di ferro fra un governo pro-Brexit e un Parlamento restio a sottrarsi all’abbraccio di Bruxelles è irrisolvibile. E il paese torna alle urne per l'ennesima volta

Il principe Andrew del Regno Unito ha fatto sapere che non parteciperà più a impegni pubblici per conto della famiglia reale : Il principe Andrew del Regno Unito ha fatto sapere che non parteciperà più a impegni pubblici per conto della famiglia reale per via del caso nato dalla sua amicizia con Jeffrey Epstein, il controverso finanziere accusato di traffico sessuale morto

Maude ‘Lores’ Bonney - l’affascinante storia dietro il volo da record dall’Australia al Regno Unito [GALLERY] : Maude ‘Lores’ Bonney è stata una pioniera nell’aviazione ed ha volato per incredibili distanze prima di chiunque altro suo collega. Per questo motivo, oggi Google ha deciso di renderle omaggio con un bellissimo Doodle. Nata in Sud Africa ma cresciuta in diversi Paesi, Maude Bonney ha studiato a Melbourne in Australia, e poi in Germania. Crescendo, preferì essere chiamata con il nome da adottata di Lores. In Germania, Lores incontrò ...

Venticinque migranti trovati chiusi in frigo su un traghetto dall’Olanda al Regno Unito : Almeno 25 persone sono state trovate chiuse in un container-frigorifero a bordo di una nave cargo salpata dall’Olanda e diretta nel Regno Unito. Le condizioni dei migranti non sono ancora note. Poco meno di un mese fa 39 persone sono state trovate morte nel rimorchio di un camion nei pressi di Londra.Continua a leggere

Durante un’intervista tv - il principe Andrew del Regno Unito ha negato di avere violentato una ragazza minorenne : Il principe Andrew del Regno Unito, terzo figlio della regina Elisabetta II, ha risposto per la prima volta alle accuse di abusi sessuali emerse ad agosto Durante un’udienza in tribunale a New York sugli abusi compiuti dal finanziere statunitense Jeffrey Epstein,

Alluvioni nel Regno Unito : precipitazioni eccezionali - 147 allerte in Inghilterra e Galles : Dopo una notte di forti temporali, nel Regno Unito l’Agenzia per l’ambiente ha diramato 147 allerte Alluvioni, relativamente a quasi tutte le regioni dell’Inghilterra e nel Galles, invitando la popolazione alla prudenza. Nel Yorkshire sono al lavoro idrovore che pompano 2,5 tonnellate di acqua al secondo dal villaggio di Fishlake, dove sono stati dispiegati militari a sostegno dei soccorritori. In alcune zone del Galles e nel ...

La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro il Regno Unito - che non ha indicato un candidato commissario : La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro il Regno Unito, per la mancata indicazione di un proprio candidato per il posto di commissario europeo: «In qualità di custode dei trattati» si legge nella nota ufficiale «la Commissione

“Pulire via” le malattie del sangue con magneti - presto test nel Regno Unito : Un giovane ingegnere britannico, George Frodsham, ha progettato un sistema di filtraggio del sangue con la sua start up MediSieve: malattie mortali come la leucemia, la sepsi e la malaria potrebbero essere rimosse dal corpo usando semplicemente dei magneti. Secondo i media britannici, i test sull’uomo potrebbero iniziare nel 2020. MediSieve è uno spin off dell’University College London, creata nel 2015 per sviluppare e ...

Sarà davvero Brexit nel 2020? Regno Unito al voto per scegliere… : Riuscirà il nuovo Parlamento a mettere la parola fine sulla Brexit? Il Regno Unito ormai vive da troppo tempo nell’incertezza.

Brexit - il Regno Unito vota per andare oltre : è irrilevante come o chi lo farà - purché accada : Il Regno Unito si prepara a votare di nuovo. Non riuscendo a fare la “Brexit di Halloween”, il governo e il parlamento hanno restituito la palla al popolo. Sperano che questa volta l’elettorato produca una chiara maggioranza parlamentare, rendendo possibile un governo non di coalizione. Ma sarà vero? Le elezioni, le prime dal 1926 a dicembre – tradizionalmente un mese di feste natalizie e celebrazioni allegre – sono di fatto ...

Brexit - Bercow : «Stare da soli danneggia il Regno Unito» : Famoso per i suoi «Ordeeer», l’ex presidente dei Commons si è ritirato a vita privata, convinto della assoluta «imparzialità» del suo operato. Tranne in un caso: nella reazione all’«oltraggio» di Boris Johnson, quando tentò di chiudere il Parlamento

Regno Unito - dimentica in treno un violino da 300mila euro : è caccia al ladro : I fatti lo scorso 22 ottobre sul collegamento che da Londra porta a Orpington, nell'estrema periferia Sudest della città. Stephen Morris doveva suonare alla Royal Philarmonic Orchestra in due concerti di Andrea Bocelli con quello strumento realizzato nel 1709.Continua a leggere

Il desiderio segreto della Regina Elisabetta : la foto informale sorprende il Regno Unito : Novella Toloni Hello! Magazine ha pubblicato una foto che ritrae la Regina Elisabetta con le mani in tasca. Lo scatto, realizzato anni fa ma pubblicato solo oggi in esclusiva, ha infranto le regole reali ma ha realizzato un desiderio segreto della sovrana La fotografia della Regina Elisabetta II, che posa con le mani in tasca e il sorriso smagliante, ha stupito il Regno Unito. Lo scatto è stato pubblicato dal settimanale ...

Regno Unito - dal Parlamento via libera a elezioni il 12 dicembre : La Camera dei Comuni del Regno Unito ha approvato la proposta del governo di Boris Johnson per le elezioni anticipate il 12 dicembre