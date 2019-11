Fca | Elkann | GM non ci preoccupa Tra 10 anni Exor ancora nell' auto

Fca-PSA - Elkann : "Con la fusione ci saranno grandi opportunità" : Carlos Tavares parla a Parigi per la prima volta della fusione della Fiat Chrysler Automobiles con il gruppo PSA e poco dopo arrivano da Torino analoghe dichiarazioni positive sull'operazione. Durante un incontro con gli studenti del Politecnico del capoluogo piemontese, John Elkann, presidente del costruttore italo-americano, ha infatti sottolineato i benefici e le grandi opportunità generati dallintegrazione con i transalpini. grandi ...

FUSIONE Fca-PSA/ Il capolavoro finanziario di Elkann e l'occasione per l'Italia : Pur di sbarcare negli Usa, Psa ha fatto forti concessioni a Elkann. L'auto italiana cerca quindi il suo futuro con quella francese

Fca - il mercato vede quota 18 euro Il miracolo di John Elkann in Borsa : Un titolo che da quando il Wall Street Journal ha rivelato la firma imminente del memorandum of understanding fra Fiat Chrysler e Peugeot è cresciuto di quasi il 25%, ma che il mercato ora vede a quota 18 euro. Una soglia di prezzo che se venisse raggiunta consentirebbe a John Elkann, Re Mida di Exor, di portare a casa un guadagno di oltre il 53%. Segui su affaritaliani.it

Fca-Psa "trovato accordo per fusione"/ Domani annuncio : Tavares ad - Elkann presidente : Fca-Psa, trovato accordo per la fusione tra Fiat e Peugeot. Secondo il Wall Street Journal Domani ci sarà l'annuncio: Elkann presidente, Tavares ad.

Fca-Psa - Elkann creeremo qualcosa di speciale : Fca-Psa, Elkann creeremo qualcosa di speciale."Cari colleghi, Voglio unirmi a Mike Manley nel riconoscere l'importanza dell'annuncio di una fusione

Wsj : “Via libera a fusione Fca-Psa. Elkann presidente - Tavares amministratore delegato” : fusione approvata. Secondo il Wall Street Journal, Fca e Psa si uniranno in una nuova società: John Elkann sarà il presidente mentre Carlos Tavares l’amministratore delegato. Il consiglio di amministrazione di Psa ha già dato il via libera, mentre quello di Fca è previsto in serata. Psa dovrebbe avere sei posti nel consiglio di amministrazione, mentre a Fca ne andranno cinque. L'articolo Wsj: “Via libera a fusione Fca-Psa. Elkann ...

"Fusione Fca-Peugeot"/ Wsj "contatti in corso" : Elkann vira su PSA dopo Renault : Secondo il Wall Street Journal sono in corso contatti tra Fca e Peugeot-Citroen per una possibile fusione: Elkann abbandona Renault e vira su PSA?

