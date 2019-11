Mara Fasone torna a Uomini e donne? ‘Sono pronta’

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 20 novembre 2019) A volte rino. Anzi, vorrebberore., tronista della passata stagione di(QUI chi è), dopo aver abbandonato il trono lancia un appello al programma di Maria De Filippi dicendosi finalmente pronta per affrontare l’esperienza nella maniera giusta e portarla a termine. Accusata ai tempi di avere una situazione poco chiara con il suo ex fidanzato al di fuori del programma la ragazza lasciò la trasmissione in seguito ai duri attacchi subiti. L’appello diIntervistata dal settimanale Lei, come riporta il sito Novella2000.it,fa sapere di essere disponibile a sedersi nuovamente sulla sedia rossa: “Tornerei assolutamente per la stima infinita nei confronti di chi ci lavora, ma anche per dimostrare a me stessa che ad oggi posso riuscire a concludere quel percorso lasciato in sospeso. Sì, adesso sono pronta come non ...

