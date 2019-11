L’ Innovation Cluster di Thales Alenia Space vince il Premio Best Practices

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019), joint venture(67%) e Leonardo (33%), è orgogliosa di annunciare che il suoha vinto ilTeam2019” del Club de Paris des Directeurs d’, associazione dei manager di Innovazione di alcune società francesi appartenenti all’indice del mercato azionario CAC40. L’della società ha vinto questonella categoria Gestione e Strategie dell’Innovazione. Catalizzatore e acceleratore dell’Innovazione Creato nel 2014, l’diha lo scopo di promuovere l’ emergere di concetti dirompenti a tutti i livelli, sia tecnici, che industriali e commerciali, nonché di incoraggiare i dipendenti ad essere di iniziativa. Ilè parte integrante della strategia di trasformazione di, focalizzata sul potenziamento della cultura dell’ ...

fusi79 : #Innovation #Cluster di Thales Alenia Space vince #Premio Best Practices del Club de Paris des Directeurs d’Innovat… - e_nterdiscipl : RT @colouree: #OpenInnovation rappresenta oggi in italia una grossa opportunità per le #startup di #marketAccess e di #partnerariato strate… - StartupsBot : RT @colouree: #OpenInnovation rappresenta oggi in italia una grossa opportunità per le #startup di #marketAccess e di #partnerariato strate… -