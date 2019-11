Saturno | un drone per Titano | “Uno dei luoghi migliori del Sistema Solare dove cercare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) Considerato dagli studiosi come una Terra primitiva è anche “uno deideltracce di vita”. Per questo la Nasa manderà sul, la più grande della lune diunnel 2034: dragonfly sarà il primo a esplorare un altro mondo del. Intanto la sua mappa geologica è stata completata grazie alla raccolta dei dati in più di 10 anni di attività neldidalla sonda Cassini, nata dalla collaborazione tra Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Agenzia Spaziale Italiana (Asi), e conclusa nel 2017 con un tuffo nell’atmosfera di. La mappa è illustrata nello studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy dal gruppo del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa, coordinato da Rosaly Lopes. Grazie a più di 100 passaggi ravvicinati di Cassini su, i ricercatori hanno individuato sei ...

