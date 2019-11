Incontro FIGC e AIA | ci sarà anche la delegazione del Napoli

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 19 novembre 2019) L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta l’che si terrà oggi alle ore 12 a Roma trae AIA. Ciladel. Presso l’hotel Parco dei Principi di Roma si terrà alle ore 12 l’attesofra gliarbitri e le squadre di Serie A promosso dallainsieme con l’Aia, l’associazione dei fischietti italiani. A riferirlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport attraverso le sue pagine: “Non si tratta della prima volta che club e arbitri si siedono attorno a un tavolo, l’ultimo è avvenuto alla vigilia di questo campionato per introdurre le (ennesime) novità su Var e non solo. Ma è altrettanto certo che, a 12 giornate dal via, parlarsi guardandosi sia diventato improrogabile. Perché in questo scampolo di campionato le accuse piovute sulla testa degli arbitri e di chi li dirige sono volate in maniera ...

