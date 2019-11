Heather Parisi sono stata picchiata e umiliata dal mio ex compagno

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di martedì 19 novembre 2019) La showgirlla prima ospite della puntata di “Live non è la D’Urso” e dopo aver affrontato insieme al marito le famose cinque sfere, e aver parlato della sua maternità in età matura, la showgirl è rimasta da sola con la D’Urso e sedute sul divano, mano nella mano hanno affrontato un argomento davvero difficile: la violenza domestica sulle donne. «Mi sento molto protetta con te – diceguardando la D’Urso negli occhi perchè ho la sicurezza di parlare con una persona che sa proteggermi e perchè voglio dare coraggio alle donne che subiscono violenza tra le mura di casa, io l’ho vissuta ma neuscita. Non mi piace parlarne, non l’ho mai fatto, è molto scomodo lo so, ma so anche che con te sarebbe stato affrontato in modo giusto e ho deciso che potevo parlarne solo con te». Studio in silenzio: «non voglio passare come il ...

