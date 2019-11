“Modena non si Lega” | il flash mob delle ‘sardine’ riempie piazza Grande | le immagini

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Il popolo“sardine”, dopo aver riempitoMaggiore a Bologna, ha risposto in massa anche a Modena nel giorno del tour elettorale di Matteo Salvini. Secondo le prime stime le persone che hanno raggiuntosono almeno seimila, nonostante la pioggia battente che sta interessando tutto il territorio. I manifestanti, sotto gli ombrelli aperti, hanno intonato “Bella Ciao” e ripetuto lo slogan “Modena non si lega”. L'articolo “Modena non si Lega”, ilmob‘sardine’: ledall’alto proviene da Il Fatto Quotidiano.

HuffPostItalia : Anche a Modena piazza piena contro Salvini. La pioggia non ferma le sardine - ItaliaViva : Anche Modena come Bologna non si lega. Complimenti agli organizzatori e un grazie a tutti i partecipanti che nonost… - matteosalvinimi : Domani sarò in Emilia, per visite già programmate, a Minerbio (Bologna), Carpi e Modena: quando i fiumi esondano no… -