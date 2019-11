Fonte : romadailynews

(Di lunedì 18 novembre 2019)– Sulla A1 Milano-Napoli-sud, per programmatidi, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di mercoledi’ 20 alle 5 di giovedi’ 21 novembre, sara’ chiusa l’uscita della stazione di Monteporzio Catone, per chi proviene da. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione autodi San Cesareo. L'articolosusud:proviene daDailyNews.

StradeAnas : #Anas #Sardegna su #SS131 proseguono direzione #Sassari importanti interventi di manutenzione nei Comuni di Muros,… - romadailynews : Lavori pavimentazione su diramazione Roma sud: chiuso tratto stradale mercoledì notte: Roma… - era_geo : RT @virginiaraggi: Vogliamo valorizzare uno dei luoghi più belli e ricchi di storia di @Roma. Proseguono i lavori nell’area sacra di Largo… -