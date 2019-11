Kim Kardashian e le sorelle non supportano Caitlyn Jenner

Kim Kardashian e la sua famiglia : foto - : Fonte foto: LaPresseKim Kardashian e la sua famiglia: foto 1Sezione: Spettacoli Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Kim Kardashian: ecco la star dei reality in compagnia di alcuni membri della sua numerosissima famiglia Kim Kardashian sul tappeto rosso con la sua famiglia. Ecco alcuni scatti della regina dei reality, durante degli eventi pubblici, in compagnia del marito Kanye West, della mamma Kris Jenner ...

Kim Kardashian indossa l'anello rubato a Parigi : qual è la verità sulla rapina? : Questa settimana, le sorelle Kardashian – Kim, Kourtney e Khloé – hanno condiviso su Instagram le foto di un servizio fotografico fatto per promuovere la loro nuova collaborazione di fragranze KKW, Diamonds Collection. Si tratta di tre profumi/diamanti ciascuno associato a una di loro. Il diamante giallo appartiene a Kourtney, quello rosa è tutto di Khloé, mentre Kim sceglie il bianco – decisamente un classico. Per pubblicizzare la collezione, ...

La casa da 2 - 7 milioni di Kim Kardashian e Kanye West : Kim Kardashian e Kanye West mettono in vendita la loro casa di Calabasas. Come riporta il Mirror, la coppia ha deciso di vendere la loro immensa magione nei dintorni di Los Angeles - che forse rappresenta per i coniugi una spesa inutile, dato che la casa, a causa dei loro moltissimi impegni lavorativi, resta per gran parte dell'anno inutilizzata. La dimora, che è stata ribattezzata dalla testata britannica un “paradiso minimalista”, è stata ...

Kim Kardashian - le foto della star dei reality - : Fonte foto: LaPresseKim Kardashian, le foto della star dei reality 1Sezione: Spettacoli Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Kim Kardashian: ecco la star dei reality sul tappeto rosso con il marito Kanye West, le sorelle e la madre Kim Kardashian è una delle star dei reality più seguite negli Stati Uniti. Eccola in un excursus fotografico in compagnia del marito Kanye West, della madre Kris Jenner e delle ...

Kim Kardashian lancia il «body tape» che non fa male alla pelle : Il Body Tape di Kim KardashianIl Body Tape di Kim KardashianIl Body Tape di Kim KardashianIl Body Tape di Kim KardashianIl Body Tape di Kim KardashianIl Body Tape di Kim KardashianIl Body Tape di Kim KardashianIl detto «chi bella vuole apparire un po’ deve soffrire» non vale più, per fortuna. E questo grazie al movimento «body positive» che ha modificato gli standard di bellezza rendendoli più reali e favorendo così l’accettazione di ...

Kim Kardashian : «Instagram dovrebbe togliere like e commenti - farebbe bene a tutti» : Kim Kardashian e l’opinione che non ti aspetti. Quando Instagram aveva annunciato di essere pronto a togliere il contatore dei ‘like’ dai singoli post, il pensiero è andato subito alle star dei social, influencer in primis. La prima (e più famosa) al mondo, però, si dice d’accordo con la decisione degli sviluppatori di Instagram, anche se poi il social network è tornato alle origini. Ospite insieme alla madre Kris Jenner ...

Kim Kardashian - compromessi religiosi con Kanye West : Kim Kardashian e Kanye West rappresentano una delle coppie vip più affiatate dello star system, ma anche le due celebrità sono dovute scendere a compromessi, non troppo semplici da affrontare. Questo a causa del “viaggio spirituale” compiuto dal rapper. Come riporta BuzzFeed, nell’ultima puntata di “Keeping Up with the Kardashians”, Kim ha rivelato alcuni dettagli relativi al menage familiare dell’ultimo periodo. West è infatti diventato sempre ...

Kim Kardashian come Reese Witherspoon - foto - : Fonte foto: InstagramKim Kardashian come Reese Witherspoon, foto 1Sezione: Spettacoli Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Kim Kardashian: la star dei reality ha giocato a travestirsi da Elle, il personaggio di Reese Witherspoon in "La rivincita delle bionde" Kim Kardashian autoironica e sexy in un cosplay di Reese Witherspoon. La regina dei reality statunitensi ha giocato a impersonare il personaggio di ...

Kim Kardashian è riuscita a far commuovere la momager Kris con un regalo davvero speciale

Kim Kardashian : il fotoritocco è un (brutto) affare di famiglia : Photoshop, famosi fotoritocchi Photoshop, famosi fotoritocchi Valeria MariniLe KardshianKim KardashianKylie JennerAlessia MarcuzziAlessia MarcuzziChiara NastiElisabetta CanalisWanda NaraDavid Beckham Kylie JennerKhloé KardashianPhotoshop, famosi fotoritocchi Kourtney KardashianWanda NaraScott MorrisonBelén RodriguezBelén RodríguezKim KardashianCristiano MalgioglioThe ApprenticeMatteo SalviniValeria MariniFabrizio CoronaElisabetta GregoraciChiara ...

Kim Kardashian ha la casa invasa dalle tarantole : ne cattura una e la mostra sui social : Neanche i vip sono immuni dalle disavventure domestiche. Ne sa qualcosa Kim Kardashian che sta facendo i conti con le tarantole, dei ragni velenosi potenzialmente letali, che hanno invaso la sua casa. L’influencer ha documentato la cosa su Instagram, mostrando schifata una grande tarantola che è riuscita a catturare e rinchiudere in una scatola: “Ecco, questo è successo oggi“, ha commentato Kim – che non ha mai nascosto ...

Jennifer Pamplona sosia Kim Kardashian/ 'Ho curato la mia anima - ora sto bene' : Chi è Jennifer Pamplona la sosia di Kim Kardashian ospite a Live Non è la D'Urso: 'quando ho perso il mio fidanzato ero depressa e fuori di testa'

Kim Kardashian : «Sto imparando ad accettare la psoriasi come una parte di me» : Valutare bene la curaDiversi tipi di trattamentocome impostare la skin routineCortisone, quando e comeL’aiuto in piùLa texture della cremapsoriasi e dietaFare il pieno di polifenoliE i cibi da ridurreEredità materna (Kris Jenner ne soffre da anni), la psoriasi sta tormentando la regina dei selfie hot, alias Kim Kardashian. Qualche tempo fa Kim ha lanciato un appello SOS via Twitter, scrivendo al mondo intero che la sua psoriasi sta diventando ...

Kim Kardashian e Kanye West stavano per dare il nome "Ye" all'ultimo figlio : È stata Kylie a fargli cambiare idea