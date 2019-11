Julie Andrews | Provarono a drogarmi per vedere come sarebbe stata Mary Poppins dopo

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 18 novembre 2019) “Mi cantavano ‘basta un poco di zucchero…’ offrendomi cocaina”, parola di, o meglio di. L’attrice 84enne, volto storico della tata del classico Walt Disney, ha ricordato un party hollywoodiano a cui, nel 1971, venne invitata assieme al marito regista Blake Edwards: “I padroni di casa volevanoda fatta”.riporta il Daily Mail, l’episodio è raccontato in Home Work: A Memoir of My Hollywood Years, la biografia in cui l’attrice ripercorre la carriera e gli episodi salienti della sua vita. “Io e mio marito eravamo stati invitati da un agente di Hollywood molto importante. Appena entrati nella villa, ci siamo trovati di fronte a una classica scena di quei tempi: ovunque c’erano vassoi d’argento pieni di ‘roba’. Durante la cena, ...

