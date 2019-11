Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 novembre 2019) Non lo nominano direttamente mai ma il riferimento è sempre lui: Matteo. L’ombra dell’ex segretario vieneta più volte alla convention del Pd a Bologna. La kermesse dem nel capoluogo emiliano ha come obiettivo l’approvazione del nuovo statuto del partito ma arriva in una fase delicata: da una parte c’è la Lega di Matteo Salvini che punta a scippare al centrosinistra l’Emilia Romagna alle regionali di gennaio; dall’altra c’è proprio, scissionista estremamente critico e concorrente ai dem, ma comunque formale alleato di governo. Sarà per questa fastidiosa doppia natura – ex eleader, scisssionista e nemico ma ancora alleato – che l’ex premier vieneto più volte a Bologna. Lo fanno gli ex fedelissimi come Graziano Delrio e Lorenzo Guerini, ma anche il suo successore sulla poltrona più alta del Nazareno: Nicola ...

Noovyis : (Pd, Zingaretti evoca Renzi: “Chi vuole rosicarci consenso si scava la fossa”. Sul governo: “Legge per parità salar… - MPenikas : FQ: Pd, Zingaretti evoca Renzi: “Chi vuole rosicarci consenso si scava la fossa”. Sul governo: “Legge per parità s… - mrctrdsh : Zingaretti contro la Destra. Ma cosa è la Destra? Prima la sceneggiatura (scommetto non di Cuperlo) della saga Pd… -