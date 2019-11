L' illusione della libertà virtuale

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 17 novembre 2019) Francesco Alberoni Noi viviamo all'interno di una grande, forse di una grande ideologia. L'esperienza è iniziata con la caduta del Muro di Berlino, la liberazione del commercio mondiale e internet. Improvvisamente, abbiamo avuto l'impressione di avere raggiunto una nuova, sconosciuta, totale. Il mondo ci appare come una straordinaria pianura dove ci muoviamo come singoli individui. Abbiamo l'impressione di poter andare dove vogliamo, di commerciare con chi ci pare, di farci amici in India come in Cina e siamo convinti che se hai una buona idea puoi avere un grande successo. È l'idea dell'uomo fatto da sé che viene portata alle estreme conseguenze. Ma questo significa che accanto e in concorrenza con la tua idea ci sono tutte le idee e i progetti del mondo. E se viaggi da un Paese all'altro vedi le nuove metropoli piene di grattacieli, le sterminate ...

