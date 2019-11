Cagliari | Capodanno in piazza con Vinicio Capossela | Mambo Django e Foxi & Harry

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 17 novembre 2019) L'artista di spicco della festa diin2020 sarà. La sera di martedì 31 dicembre il cantante di "Che coss'è l'amor", "Ultimo Amore" e "Ovunque proteggi" si esibirà inYenne, ma i festeggiamenti dell'Ultimo dell'Anno si estenderanno anche ad altre piazze del capoluogo sardo. Per celebrare l'entrata nel nuovo decennio l'amministrazione comunale sta pensando anche di organizzare un variopinto spettacolo pirotecnico, ma deve cercare di far quadrare il bilancio con le altre spese sostenute per il posizionamento delle luminarie, delle casette e di altri allestimenti natalizi....

