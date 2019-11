Snam | utile netto in rialzo nei primi nove mesi

Snam - salgono margini e utile. Alverà : confermato percorso di crescita : Il gruppo chiude i primi nove mesi con tutti gli indicatori in aumento grazie all’ottimizzazione della gestione operativa. A fine 2019 investimenti attesi a un miliardo e domanda gas in leggero rialzo nel mercato italiano.

