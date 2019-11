Secondo Matteo Salvini gli ospedali stanno aperti di notte | sabato e domenica solo in

Regionali - Matteo Salvini : “In Emilia Romagna cadrà il Secondo muro di Berlino” : "È la mia parola d'onore, se ci date una mano a vincere, noi torniamo al governo a livello nazionale. Se l'unica proposta politica della sinistra sono i fischi, le minacce e gli insulti vuol dire che ci stiamo preparando a liberare la Regione. Siccome siamo persone generose lasceremo a Bonaccini la possibilità di chiedere il reddito di cittadinanza": così Matteo Salvini sulle prossime Regionali in Emilia-Romagna.Continua a leggere

Secondo Roberto Gualtieri i mercati hanno paura di un ritorno di Matteo Salvini : "Più che preoccupazione, in Europa ho registrato sorpresa per il dibattito politico italiano. C’è il pericolo di una percezione di instabilità che rischiamo di pagare sui mercati. Gli investitori non vogliono sentir parlare della possibilità di un ritorno di chi, come Salvini, ha messo in discussione l’ancoraggio europeo dell’Italia": queste le parole del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, al termine dell'Ecofin di Bruxelles.Continua a ...

Mario Draghi premier al posto di Giuseppe Conte? Il piano di Matteo Renzi - Secondo Augusto Minzolini : secondo Augusto Minzolini la crisi del governo M5s-Pd non è poi così vicina come alcuni profetizzano. In estrema sintesi, secondo quanto riportato in un retroscena su Il Giornale, le minacce e i veti incrociati degli ultimi giorni - che hanno portato a pensare che già sulla manovra i giallorossi pot

Sondaggi politici - Secondo gli italiani Matteo Salvini è un leader che ha fallito : secondo gli italiani Matteo Salvini è un "leader che ha fallito": lo ritiene il 45% delle persone intervistate in un Sondaggio di Ipsos. In realtà, comunque, c'è anche un 44% di elettori che ritiene il segretario della Lega ancora come "un leader vincente". La stessa rilevazione considera anche l'opinione degli italiani sulla manovra e sul loro tenore di vita.Continua a leggere

Ciclismo - Matteo Trentin : “Pedersen è stato più forte e io sono arrivato Secondo. L’argento va accettato” : Rabbia e amarezza: sono questi i sentimenti che albergano nell’animo di Matteo Trentin al termine della prova in linea dei Mondiali 2019 di Ciclismo in Yorkshire. Il capitano azzurro, leader designato dal CT Davide Cassani per la conquista di un iride che mancava dal 2008, aveva voglia di interrompere il digiuno. L’evoluzione della corsa è stata perfetta e l’Italia ha corso da squadra leader, conscia delle proprie possibilità, ...

Ciclismo - Matteo Trentin : “Pedersen è stato più forte e io sono arrivato Secondo. L’argento va accettato” : Rabbia e amarezza: sono questi i sentimenti che albergano nell’animo di Matteo Trentin al termine della prova in linea dei Mondiali 2019 di Ciclismo in Yorkshire. Il capitano azzurro, leader designato dal CT Davide Cassani per la conquista di un iride che mancava dal 2008, aveva voglia di interrompere il digiuno. L’evoluzione della corsa è stata perfetta e l’Italia ha corso da squadra leader, conscia delle proprie possibilità, ...