Scattata ufficialmente la beta EMUI 10 per 5 Huawei questo venerdì in Cina | lista e

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 15 novembre 2019) Ci sono indicazioni importanti che arrivano direttamente dallaper quanto concerne cinque smartphone, in riferimento al rilascio dell'aggiornamento con10 in versione. Modelli che, tra le altre cose, sono molto popolari in Italia e che per forza di cose aprono interessanti scenari anche qui da noi. Ecco perché è importante esaminare più da vicino la mossa del produttore asiatico, in attesa di passi formali anche in Italia e nel resto d'Europa I 5 smartphonepronti a testare10 inNello specifico, secondo quanto riportato da una fonte comeCentral, i cinque modelli che da oggi 15 novembre potranno testare la versione non definitiva di10 sono i variMate 10, Mate 10 Pro, Mate RS Porsche Design, P20 e P20 Pro. Soprattutto nel caso diMate 10, considerando il fatto che stiamo parlando di modelli lanciati sul mercato ...

