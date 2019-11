Fonte : today

(Di giovedì 14 novembre 2019) I sanitari preferiscono mantenere il massimo riserbol'intervento sul bimbo milanese di 2 anni affetto da Sfid...

novasocialnews : Gabry Little Hero, come sta dopo il trapianto: 'Medici soddisfatti, ma bisogna aspettare' #novasocialnews… - Today_it : Gabry Little Hero, come sta dopo il trapianto: 'Medici soddisfatti, ma bisogna aspettare' - mattinodinapoli : Gabry Little Hero, i medici: trapianto ok ma per una settimana serve massima cautela -