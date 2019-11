Inter | Zanetti blinda Lautaro Martinez | “rimarrà con noi per un po’ | è giovane ma ha già

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Il vice-presidente dell’ha parlato del futuro di, sottolineando come l’intenzione del club è quello di tenere l’argentino Un inizio di stagione davvero da sogno, sia per l‘che per, diventato in poco tempo uno dei titolarissimi di Antonio Conte. AFP/LaPresse Un giocatore davvero importante per la società nerazzurra, come ha sottolineato lo stesso Javierai microfoni di Marca: “ha solo 22 anni e ha avuto un rendimento altissimo in poco tempo. L’idea è che resti con noi, visto che èmi auguro rimanga per un po’. Per l’è già un giocatore importante. Abbiamo avuto l’occasione di prenderlo e l’abbiamo colta, abbiamo fatto un investimento che avremo tutto il tempo di ammortizzare. Mourinho? Conoscendolo, starà aspettando la sua grande occasione in una ...

