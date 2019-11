Deve essere questo l’amore

Raggi : Roma Deve essere valorizzata e non consumata - va gestita : Roma – “Il Turismo si rilancia se tutti ci mettiamo insieme. Roma puo’ vivere di turismo, che e’ sempre caduto addosso alla citta’. Bisogna iniziate a considerarlo come sistema da gestire, programmare e organizzare. Se e’ vero che Roma e’ una citta’ d’arte piena di musei e monumenti, e molti dicono che sia un museo a cielo aperto, ma io dico che c’e’ anche altro: Roma e’ un ...

Costa Rica - 12enne genovese punto da un trigone : è paralizzato dal collo in giù. Deve tornare in Italia al più presto per essere curato : Tutto è successo in pochi secondi: era in mare davanti alla spiaggia di La Mina quando ha urtato o è stato urtato da un trigone di grosse dimensioni. Un ragazzo genovese di 12 anni in vacanza con la famiglia, dal 20 ottobre è nell’ospedale civile di San José in Costa Rica perché una specie marina simile alla manta l’ha punto con lo sperone velenoso della coda lasciandolo paralizzato dal collo in giù. Ora Deve assolutamente poter tornare in ...

Manovra : D’Incà - ‘plastic tax non Deve essere messa in discussione’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Il Governo è nato lanciando il Green New Deal, parlando di riforme che portino a inserire l’ambiente in Costituzione e ascoltando le spinte che arrivano dalle nuove generazioni. La plastic tax non deve essere messa in discussione: è un passo importante per iniziare un nuovo corso”. Lo scrive in un tweet il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà.L'articolo ...

Aids - contagiò volontariamente le partner : per la Cassazione la pena Deve essere più severa : pena troppa bassa e quindi da ricalcolare. È stata confermata dalla Cassazione la responsabilità di Valentino Talluto, il trentacinquenne accusato di aver contagiato a Roma 32 partner tacendo la sua sieropositività. Ci sarà però un appello-bis per rideterminare la pena al rialzo in relazione ad altri quattro casi di contagio. In secondo grado l’imputato era stato condannato a 22 anni, il pg aveva chiesto invece 30 anni. Gli ermellini hanno ...

Parma - per ottenere il passo carrabile si Deve essere antifascisti : Il regolamento comunale di Parma (e non solo) per la richiesta di occupazione del suolo pubblico prevede che il richiedente aderisca "ai principi costituzionali democratici" e "ripudi il fascismo ed il nazismo". E' necessario inoltre "non professare e non fare propaganda di ideologie nazifasciste, xenofobe, razziste, sessiste o in contrasto con la Costituzione".Continua a leggere

Manovra - Costa : “La plastic tax va rimodulata - ciò che è riciclabile non Deve essere incluso”. Tassa sul fumo anche per cartine e filtri : La Tassa sulla plastica confermata anche nell’ultima bozza della Manovra “va assolutamente rimodulata“, perché ad oggi comprende anche “le plastiche compostabili che sono una realtà importante per l’Italia e che vanno nel compost”. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, chiede modifiche alla misura inserita dal governo giallorosso nella legge di Bilancio: una Tassa da 1 euro al chilo sugli imballaggi di plastica ...

Perché il politico Deve essere come il medico per gestire la res pubblica : Nel mentre Francesco Carraro, in data 27 ottobre, su Economia&Lobby, scrive: “L’addio di Draghi può essere l’occasione per qualcosa di rivoluzionario. Ma guai a parlarne”, e che: ”...Insomma l’addio di Draghi può rappresentare l’occasione per un dibattito pubblico dal potenziale dirompente, rivoluzionario”.Stante la statura, checché se ne dica, di questo personaggio di ...

Gianni Di Marzio : “Mertens Deve essere accontentato dalla società” : Gianni Di Marzio a TMW Radio: “Il Napoli dovrà mostrare il bel gioco che fin’ora non c’è stato. Su Ibrahimovic…” Mister Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà per parlare del Napoli, del calciomercato azzurro e di tanto altro. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di Forzazzurri.net: Sul Napoli “Credo sia solo una questione di gestione il fatto ...

Dolore cervicale - attenzione a questi sintomi. Quando il dolore non Deve essere sottovalutato : Sei italiani su dieci soffrono di «cervicale», come viene impropriamente chiamata la cervicalgia, il dolore al collo che si protrae per un periodo di tempo variabile, uno dei disturbi muscolo-scheletrici più diffusi nel mondo occidentale, che anche in Italia non accenna a diminuire, anzi risulta in

La pena non Deve essere punizione - ci voleva la Cedu? : A due settimane di distanza dalla sentenza della Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che aveva definito inumana e degradante una pena all’ergastolo senza prospettive e che di fatto viola l’articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani, ora anche la Corte Costituzionale si è pronunciata contro l’ergastolo ostativo.Dunque ora sappiamo (ma in realtà già ...

Sondaggi elettorali Ixè : quota 100 Deve essere confermata : Sondaggi elettorali Ixè: quota 100 deve essere confermata Gli ultimi Sondaggi elettorali di Ixè per Cartabianca andati in onda il 22 ottobre vedono una Lega in calo dello 0,2 al 30,5% e un Movimento 5 Stelle in rialzo di un punto al 20,8%. Dati che vanno in contro tendenza rispetto a due rilevazioni di inizio settimana realizzate da Swg e Tecnè. Le differenze non finiscono qui: Ixè sonda Italia Viva in calo di mezzo punto al 3,5%. In questo ...

La pizza nel forno a legna è cancerogena? Ecco come Deve essere cotta e consumata per evitare rischi : Che i cibi cotti ad alte temperature sviluppino sostanze tossiche è noto ormai da tempo, ma ciò che non tutti sanno è che anche il forno a legna è spesso messo sul banco degli imputati come causa di tumori. Tutti gli alimenti che presentano parti bruciate contengono sostanze cancerogene o comunque tossiche. I forni, molto spesso, si riempiono di dannoso fumo nero, inoltre sul fondo si deposita una polverina scura, ovvero farina bruciata. In ...

Vieira : “Ho sentito i cori. Succede troppo spesso e non Deve essere così” : Il giocatore della Sampdoria Vieira, oggetto di cori razzisti da parte dei tifosi giallorossi durante Sampdoria-Roma, ha parlato ai microfoni di A tutta rete, su Rai2. E’ apparso visibilmente provato dall’accaduto e quando gli è stato chiesto cosa fosse successo ha dichiarato: “Certo che ho sentito. Però non volevo parlare di questo. Succede troppo spesso e non deve essere così. Ma andiamo avanti”. In imbarazzo per la ...