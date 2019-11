Matteo Renzi | “La Finanziaria non è sufficiente | serve un piano choc per l’economia”

Matteo Renzi - schiaffo a Giuseppe Conte : verso il "no" al weekend di lavoro indetto dal premier : Prove di crisi di governo? Matteo Renzi potrebbe disertare il weekend indetto da Giuseppe Conte per incollare i cocci della maggioranza. Si tratta di un fine settimana da svolgersi dopo la manovra economica, impegno che a detta del premier servirebbe a parlare "fuori dai denti" di tutto quello che r

Matteo Renzi prosciuga Nicola Zingaretti : altri otto consiglieri passano a Italia Viva : Non bastava aver dato vita alla scissione poco dopo la formazione del governo, Matteo Renzi mette il dito nella piaga del suo ex partito. Dopo essersi ritrovato al governo con i Cinque Stelle come alleati, il Pd deve fare i conti con l'emorragia interna. L'ex premier, con il suo addio, si è "rubato"

Teresa Bellanova - Alessandro Sallusti : "Ecco perché è stata assoldata da Matteo Renzi" : Alessandro Sallusti avverte "le donne di Matteo Renzi" (e quelle tentate): "Quella del nuovo Renzi è una vita da scudato, nel senso che si fa scudo con tutto e tutti per nascondere il suo vero volto. Usa Renata Polverini e Mara Carfagna per celare la sua faccia di sinistra, arruola e nomina ministra

Ex Ilva - Matteo Renzi e l'emendamento che Matteo Salvini potrebbe votare : verso la crisi di governo : Il caso ex Ilva scuote le acque del governo ed è Giuseppe Conte, a poche ore di distanza dall'incontro con i vertici di ArcelorMittal, a pagarne le conseguenze. Il premier viene infatti tirato in continuazione per il colletto: da una parte il Pd intenzionato a ripristinare lo scudo penale, dall'altr

Andrea Casu - lo strano caso del fedelissimo di Matteo Renzi scomparso ormai da due mesi : Andrea Casu è sparito. fedelissimo di Matteo Renzi rimasto nel Pd - è stato eletto segretario del partito cittadino a Roma nel 2017 con il 57% dei voti - da quando è avvenuta la scissione nei dem con Italia Viva, è letteralmente scomparso. Addirittura i suoi compagni di partito non sanno più nulla d

Matteo Renzi prova a prendersi Forza Italia - operazione in atto : Matteo Renzi sta costruendo il suo spazio politico pescando in entrambi gli schieramenti. Dopo aver portato via Parlamentari al Pd,

Silvio Berlusconi - lo sfogo ad Arcore : "Chi va con Matteo Renzi è folle e traditore" : A distanza di qualche ora dalla riunione-fiume che si è tenuta venerdì 8 novembre ad Arcore, dove si è riunito il coordinamento nazionale di Forza Italia, filtrano nuove indiscrezioni relative al discorso fatto da Silvio Berlusconi al suo stato maggiore. Nel mirino del leader, Matteo Renzi e i suoi

Mara Carfagna - Forza Italia Viva? "Se Matteo Renzi non sostiene più il governo di sinistra..." : Mara Carfagna non lo esclude più un asse con Matteo Renzi. A sorpresa la forzista ha affermato che se l'ex premier "dichiarasse di non voler più sostenere il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni forse Forza Italia Viva potrebbe essere una suggestione". Del resto, ha sottolineato la Carfag

Mara Carfagna : "Forza Italia Viva? Suggestione se cade il Governo". Matteo Renzi : "Porte aperte" : Scambio di messaggi tra l’azzurra Mara Carfagna e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Carfagna, a Linkiesta Festival, ha risposto a chi le domandava se immagina un’esperienza nel centrodestra diversa da Forza Italia, suggerendo il nome Forza Italia Viva. “Se Renzi dichiarasse di non voler sostenere più il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni, Forza Italia Viva potrebbe essere una ...

Matteo Renzi sfratta Giuseppe Conte e ricatta il Pd : "Se vogliono tornare al voto - ognuno per sé" : "Un suicidio tornare al voto". Matteo Renzi, intervistato da Repubblica, sfiora il sublime (o sfonda il muro del ridicolo, dipende dai punti del vista", invitando il Pd a "pensarci bene", e ricordandogli, lui autore giusto un paio di mesi fa della scissione di Italia Viva, che "da separati si perde

Matteo Renzi avvisa il Pd : “Ci pensi bene - è un suicidio di massa tornare al voto” : Matteo Renzi, leader di Italia viva, in un'intervista su 'la Repubblica' lancia un avvertimento agli ex compagni di partito: "Se i parlamentari del Pd hanno deciso di andare contro il muro hanno il dovere di comunicarlo al Paese e palesarlo in Aula. tornare al voto è una follia, un suicidio di massa".Continua a leggere

Matteo Renzi e gli arrivi da Forza Italia a Italia Viva. Rossi a Tagadà : "Ha sbagliato i calcoli" : "Ha sbagliato i calcoli". Enrico Rossi lancia un avvertimento sinistro a Matteo Renzi. Il governatore della Toscana e l'ex premier non sono mai andati d'amore e d'accordo, tanto che Rossi uscì polemicamente dal Pd per i contrasti con il leader, "uomo solo al comando". Tramontato il Renzismo, con Nic

Matteo Renzi - contatti con Debora Bergamini e Ivan Cattaneo : assalto a Forza Italia : Novembre, andiamo. È tempo di migrare. Nella politica Italiana torna di moda la transumanza. Le greggi di partenza sono tante, ma i pascoli di destinazione appena tre: la Lega, Fratelli d' Italia e Italia Viva di Matteo Renzi, l' ultima arrivata. Le sole sigle che crescono. I partiti di Matteo Salvi

Ex Ilva - lo sfogo di Matteo Renzi contro Carlo Calenda : "Uno sciacallo" : Il caso dell'ex Ilva, con Arcelor Mittal in fuga dall'Italia, agita le acque nel centrosinistra, che si trova a dover fare i conti con un M5s che, di fatto, ha portato alla situazione in atto. E alcune considerazioni vengono riportate da Augusto Minzolini in un retroscena. Si parte dalle parole di E