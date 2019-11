Il Salento dice ' no' al razzismo e dedica un pasticciotto a Balotelli

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) lleccese contro ogni forma di discriminazione. Dopo aver realizzato nel 2008 il ‘Obama’, il pasticciere salentino Angelo Bisconti, ha deciso dire a Mariounal cacao contro il, decorato con il tricolore per esprimere la sua solidarietà al calciatore dopo i fatti di Verona. Nel giugno 2019 l’artigiano ha ideato il ‘arcobaleno Rainbow’ per celebrare i 50 anni dei moti di Stonewall, che diedero inizio ai movimenti di liberazione del mondo omosessuale.Questa sua creazione ha raggiunto New York, protetta in una teca di resina: sarà il primo oggetto italiano esposto nello Stonewall inn, il bar in cui cominciarono le rivolte del movimento Lgbt del ’69. Ilin onore diè stato presentato ieri in un incontro alla Regione Puglia ...

