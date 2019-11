Ex Ilva | vertice tra Conte e parlamentari M5s di Taranto | scontro sullo scudo penale

Ilva - verso il vertice Conte-Mittal : Attesa per le mosse del governo martedì al secondo incontro con Mittal. Da Conte la proposta di uno scudo «soft» e di misure per fronteggiare la crisi del settore se la multinazionale rispetterà i patti. Intanto l’amministrazione straordinaria ricorre al Tribunale di Milano contro il recesso. E se in fabbrica si lavora, l’indotto è in stato agitazione

Ex Ilva - vertice di tre ore da Conte. Arcelor Mittal avvia il ritiro dall’Italia : Terminato il vertice a Palazzo Chigi tra il presidente e ceo e il cfo di Arcelor Mittal e i l governo italiano. L’azienda ha annunciato la retrocessione di impianti e dipendenti

Ex Ilva - vertice a palazzo Chigi : Alla riunione hanno partecipato il premier Giusppe Conte, i ministri Stefano Patuanelli, Roberto Gualtieri, Giuseppe Luciano Provenzano, Roberto Speranza, Teresa Bellanova e il sottosegretario Mario Turco. Per ArcelorMittal erano presenti il patron Lakshmi Mittal e il figlio Adyta Mittal.

ARCELORMITTAL - VERTICE A PALAZZO CHIGI PER L'EX Ilva/ Renzi "Smettiamola di litigare" : ARCELORMITTAL, VERTICE a PALAZZO CHIGI per L'EX stabilimento ILVA. Il commento del leader di Italia Viva, Matteo Renzi "Basta litigi"