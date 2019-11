Perché Facebook e Youtube stanno proteggendo la talpa dell’Ucrainagate

Fonte : wired

(Di lunedì 11 novembre 2019) Donald Trump (foto: Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images)hanno iniziato a rimuovere dalle loro piattaforme i contenuti che potenzialmente nominano l’informatore anonimo che ha dato il via all’inchiesta di impeachment a carico del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. I due social network hanno deciso di agire bloccando l’accesso agli utenti che diffonderanno il nome o le foto della presunta, rimuovendo inoltre il contenuto incriminato. A differenza delle due piattaforme, Twitter ha deciso invece di non effettuare nessuna azione di blocco verso gli utenti che, come Donald Trump Jr, indicano il nome del presunto informatore o ne postano la sua foto poiché, secondo le regole della piattaforma, nominare un potenziale testimone anonimo non comporta una violazione. A notare l’azione dei social network è stato Buzz che, dopo aver osservato ...

matteosalvinimi : ??Ma roba da matti! Nella Bolzano amministrata dal Pd, bande di spacciatori vendono cocaina in pieno giorno a cielo… - Mov5Stelle : #PrimaLeMultinazionali Dai diamanti in Tanzania ai bond di #ArcelorMittal. Salvini dovrebbe spiegarci perché la Le… - matteosalvinimi : ??INCREDIBILE! Se non avete ancora visto questo servizio, fatelo. I sacrifici dei romani che fanno la raccolta diffe… -