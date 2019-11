CASSANO | “Attento Ronaldo | rischi grosso! “

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 12 novembre 2019) Antonio, dagli studi di Tiki Taka, ha parlato del caso Cristianoe deiche corre il calciatore. Nel corso di Tiki Taka,, Antonioha parlato della discussa sostituzione die del comportamento del campione portoghese: “Cristianoha sbagliato ad andar via prima della fine della partita. Non puoi farlo perché a fine gara c’è l’antidoping. Occhio! Se la cosa vien confermata diventa complicata. A me è successo 12 anni fa in un Roma-Lazio: Capello mi sostuì, io andai su tutte le furie e me ne andai a casa. Alla fine i convinsero a tornare allo stadio perché se fossi stato sorteggiato per l’antidoping mi sarei beccato due anni di squalifica”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Buffon parte lesa in una truffa legata ai bitcoin: “Agirò per vie legali” Errori arbitrali – Juventus ed Udinese favorite, Napoli in pari De ...

