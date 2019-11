Scampi e gambero viola | la ricerca | pieni zeppi di microplastiche | ecco le cifre

Fonte : liberoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019) Una amara scoperta per chi ama i crostacei, nel dettaglio i pregiatissimie i gamberi, apprezzatissimi in cucina e che vivono nelle profondità dei mari della Sardegna. Uno studio dell'Univeristà di Cagliari, infatti, ha confermato che anche loro non sono immuni dalle, che