L' Ilva e i suoi fratelli

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 9 novembre 2019) (A cura di Stefano Prezioso, collaboratore Svimez)Nel corso del 2013 si è avviata la crisi produttiva dell’impianto di Taranto. Fino a oggi, la SVIMEZ ha valutato che ciò abbia determinato una perdita di Pil intorno ai 23 miliardi di euro, pari a circa 1,3 punti percentuali di Pil nazionale. Una parte cospicua di questa ricchezza andata in fumo – per l’esattezza circa il 32% - riguarda direttamente imprese del Nord. Un impianto di queste dimensioni, infatti, chiede una parte non piccola degli input necessari al suo funzionamento (quali beni d’investimento, servizi qualificati, ecc.) ad aziende specializzate, essenzialmente localizzate, per l’appunto, nelle regioni del Nord. In quest’arco temporale, quindi, i fornitori dell’situati nel Nord hanno perso poco più di 7 miliardi di valore aggiunto.La perdita economica ...

