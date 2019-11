Laura Margheri | Grazie all' amore per gli animali e all' ingegneria creo robot che

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 9 novembre 2019), 37 anni, è una donna geniale dellaica, nominata lo scorso anno tra le 25 donne più influenti al mondo in questo settore. Oggi lavora al centro di Micro-Bioica dell’Istituto Italiano di Tecnologia a Pontedera, dove prende a modellie piante per la creazione di. “La tecnologia deve anche essere buona e aiutare l’uomo. È quello che mi propongo di fare ogni giorno nel mio lavoro: contribuire alla realizzazione diche possano rendere migliore la nostra vita e che non siano in competizione con l’uomo”.è un’ottimista di natura. La incontriamo al Tedx Circle di Roma dal titolo “Digital Humanities”, organizzato dalla azienda creativa Xister, per discutere sulla rivoluzione tecnologica dei nostri giorni, e su come l’uomo abbia cambiato la visione di ...

