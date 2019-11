Inter-Verona 2-1 | le pagelle nerazzurre | Barella e Vecino portano i milanesi in testa

Inter-Verona 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Barella Picasso - Zaccagni nottambulo [FOTO] : Inter-Verona, le pagelle di CalcioWeb – L’Inter porta a casa altri tre punti e torna in testa alla classifica. Partita tutt’altro che facile quella contro il Verona. Gli scaligeri si dimostrano ancora una volta un osso duro. Verona avanti con il rigore di Verre, rimonta nerazzurra firmata da Vecino e Barella. Strepitoso il gol del centrocampista italiano, il migliore in campo. In alto la FOTOGALLERY. Inter-Verona, LE ...

L'Inter di Conte ribalta il Verona : 2-1 con eurogol di Barella e Vecino : Con un gol capolavoro di Barella l?Inter batte 2-1 il Verona davanti a poco più di 66mila spettatori e sorpassa la Juventus in testa alla classifica. I nerazzurri sono primi almeno per...

Inter-Verona 2-1 ma quanta sofferenza! : Inter sofferenza Verona. La vittoria 2-1 contro gli scaligeri arriva dopo una prestazione non convincente. La squadra di Conte è

Calcio - serie A : Inter-Verona 2-1 : 19.56 L'Inter batte il Verona 2-1 e torna in vetta in attesa di Juventus-Milan. Scaligeri arcigni in difesa e autori di un pressing molto alto,l'Inter prende terreno, ma al 18' Handanovic mette giù Zaccagni ed è rigore trasformato da Verre.L'Inter tenta la reazione con LuKaku e Vecino,ma si va al riposo sullo 0-1.Il forcing dell'Inter è premiato al 65': assist di Lazaro e gol di testa di Vecino. Al'80' Lukaku manca un'occasione solo davanti a ...

Live Inter-Verona 2-1 : Vecino più eurogol di Barella : Inter e Verona scendono in campo questo pomeriggio alle ore 18 in un match di fondamentale importanza soprattutto per i nerazzurri, che non si possono permettere passi falsi nella corsa al primo...

Live Inter-Verona 1-1 : assedio nerazzurro e pari di Vecino : Inter e Verona scendono in campo questo pomeriggio alle ore 18 in un match di fondamentale importanza soprattutto per i nerazzurri, che non si possono permettere passi falsi nella corsa al primo...

Live Inter-Verona 0-1 : all'Intervallo decide il rigore di Verre : Inter e Verona scendono in campo questo pomeriggio alle ore 18 in un match di fondamentale importanza soprattutto per i nerazzurri, che non si possono permettere passi falsi nella corsa al primo...

Inter-Verona 0-1 live - non sbaglia Verre dal dischetto! : Inter-Verona live – Terza gara della 12^ giornata di Serie A, a San Siro la vice capolista ospita il Verona neopromosso e in salute. Da capire come la squadra nerazzurra reagirà alla folle notte di Dortmund e alle parole di Conte nel post gara. Da considerare, tuttavia, che il percorso di Handanovic e compagni in campionato è tutt’altra storia. Di fronte oggi, però, la miglior difesa del torneo. 40′ – Continua la ...

Live Inter-Verona 0-1 : fallo di Handanovic e rigore di Verre : Inter e Verona scendono in campo questo pomeriggio alle ore 18 in un match di fondamentale importanza soprattutto per i nerazzurri, che non si possono permettere passi falsi nella corsa al primo...

Live Inter-Verona 0-0 : Conte con Lautaro e Lukaku : Inter e Verona scendono in campo questo pomeriggio alle ore 18 in un match di fondamentale importanza soprattutto per i nerazzurri, che non si possono permettere passi falsi nella corsa al primo...

Inter-Verona - formazioni ufficiali : Alle 18 l’Inter di Conte si scontra con il Verona a San Siro. L’obiettivo è vincere per mettere da parte la delusione di Champions contro il Borussia Dortmund. Poco fa sono state ufficializzate le formazioni. Conte porta in panchina Sensi che in un primo momento non era stato convocato per un problema fisico. A centrocampo mette Vecino e Barella. Fuori Asamoah. Nel Verona, in attacco c’è Salcedo. INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 ...