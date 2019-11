Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) “Meno di un anno fa lafu messa in ginocchio da abbondanti precipitazioni che causarono allagamenti e rischi per l’incolumità dei residenti. Torrenti esondati, persone sui tetti e, purtroppo, la morte di una donna con il suo figlioletto di sette anni – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci – l’ondata di maltempo dello scorso anno è stata devastante ed ha provocato ingenti danni in tutte e cinque le province calabresi. Le zone delle Serre comprese tra San Vito, Filadelfia, Polia, Chiaravalle, come la Piana di Gioia Tauro e quasi tutto il reggino non fu risparmiato. Numerosissimi i danni alle abitazioni, alle strade e alle coltivazioni. Sebbene la pulizia dei canaloni sia stata effettuata, a seguito di quegli eventi, molti torrenti e corsi d’ acqua sono ancora invasi da fitta vegetazione e detriti vari. Abbiamo provveduto – continua Nesci ...

Mov5Stelle : Il 91% dei comuni italiani è a rischio frane e alluvioni. Con il Piano #PROTEGGITALIA abbiamo investito 11 MILIARDI… - cmnewsit : Rischio alluvioni in Calabria, U.Di.Con.: “Prevenire è meglio che curare” - NinoGnolfo : Unicef: a rischio migliaia bimbi in Sud Sudan e Somalia per violente alluvioni -