Questi smartphone possono rivelare i dati dei proprietari | nuovo problema di sicurezza

Samsung regalerà le Galaxy Buds con l’acquisto di Questi smartphone e tablet : Samsung lancerà una nuova promozione, chiamata "Samsung ti regala Galaxy Buds", che permetterà di ricevere le cuffie Samsung Galaxy Buds in regalo con l'acquisto di alcuni smartphone selezionati. L'articolo Samsung regalerà le Galaxy Buds con l’acquisto di questi smartphone e tablet proviene da TuttoAndroid.

Samsung regala le Galaxy Buds con l’acquisto di Questi smartphone e tablet : Samsung lancia una nuova promozione, chiamata "Samsung ti regala Galaxy Buds", che permette di ricevere le cuffie Samsung Galaxy Buds in regalo con l'acquisto di alcuni smartphone selezionati. L'articolo Samsung regala le Galaxy Buds con l’acquisto di questi smartphone e tablet proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti con patch di sicurezza in roll out per tutti Questi smartphone Android : Ci sono nuovi Aggiornamenti con patch di sicurezza in arrivo per Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 X, P20 Lite, Samsung Galaxy Note 9 ed Essential Phone PH-1. L'articolo Aggiornamenti con patch di sicurezza in roll out per tutti questi smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Acquistare Questi smartphone con TIM adesso costa meno : TIM modifica, a partire dal 16 ottobre, gli anticipi che sono necessari per Acquistare ratealmente alcuni smartphone. Scoprite quali sono i dispositivi interessati. L'articolo Acquistare questi smartphone con TIM adesso costa meno proviene da TuttoAndroid.

MIUI 11 con Android 10 disponibile in Closed Beta per Questi tre smartphone Xiaomi : Mentre è in corso il roll out della versione stabile di MIUI 11, alcuni smartphone Xiaomi iniziano a ricevere la nuova interfaccia basata si Android 10. L'articolo MIUI 11 con Android 10 disponibile in Closed Beta per questi tre smartphone Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

La One UI 2.0 beta con Android 10 dovrebbe arrivare su tutti Questi smartphone Samsung : Nelle scorse ore il team di Samsung ha confermato che si prepara a rilasciare una versione beta di One UI 2.0 con Android 10. Ecco su quali modelli dovrebbe arrivare L'articolo La One UI 2.0 beta con Android 10 dovrebbe arrivare su tutti questi smartphone Samsung proviene da TuttoAndroid.

Android Auto wireless è disponibile per tutti Questi smartphone Samsung Galaxy : Oltre un anno fa, Google prometteva che Android Auto wireless sarebbe stato compatibile nel giro di poco con qualsiasi smartphone su cui girasse almeno Android 9 Pie. Fino a ieri quella promessa era stata disattesa in toto o quasi, dal momento che gli unici smartphone in grado di trasmettere Android Auto ai sistemi di infotainment senza l’utilizzo di un cavo erano i Nexus 5X e 6P e tutti i Google Pixel. Oggi la pagina italiana dedicata ad ...

Web - smartphone e divario generazionale? Paolo Lugiato : “È una Questione di schemi” : Il divario generazionale è descritto e definito in molti modi diversi, alcuni più empirici di altri. Molte teorie sono speculative piuttosto che dimostrate. “Mi concedo il lusso di averne una anch’io: vorrei indurvi a riflettere sulla grande forza divisoria esercitata dalla dimensione dello schermo. In sintesi: i giovani sono molto a loro agio con uno schermo piccolo e gli anziani no”, propone Paolo Lugiato. “Certo, potete ...