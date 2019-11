Terremoto Marsica M 4 4 | la scheda con gli effetti macrosismici

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Grazie al prezioso contributo di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo di seguito lacon glideldi magnitudo 4.4 che si è verificato nel pomeriggio di oggi al confine tra Lazio e Abruzzo.con epicentro nel Distretto Sismico: Aquila Data 07/11/2019 UTC 17:35:21 Latitudine 41.78° Longitudine 13.61° Magnitudo 4.4 Profondità 14 Km La presenteelenca glistimati secondo un modello che utilizza i dati qui esposti. Glirilevati, in una qualsiasi località, possono variare di uno o due livelli, in più o in meno, a seconda della conformazione geologica del territorio o di peculiari caratteristiche costruttive delle abitazioni. Escluso indicazioni diverse, la percettibilità del sisma è intesa in orario diurno. L’accelerazione di picco al suolo: PGA è espressa in cm/s². N. B. La numerazione e la ...

