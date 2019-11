Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 7 novembre 2019)D’, lei dove era quel 9 novembre dell’89?Ero direttore dell’Unità, quindi vivevo gli avvenimenti in presa diretta.E cosa provò quando seppe del crollo del Muro di Berlino?Un senso di liberazione, perché anche se le prospettive apparivano incerte, la sinistra si liberava di un enorme fardello. Vale quello che mi disse qualche anno dopo Gorbaciov, quando gli chiesi se non bisognava esse più prudenti e lui mi rispose: “No, quel mondo andava abbattuto perché l’identificazione con quei regimi era un peso insostenibile per la sinistra”. Tanto più per chi come noi veniva da una esperienza come quella del Pci, fortemente critica e dotata di grande autonomia culturale.Proprio il tentativo di Gorba­­ciov rallenta il distacco, perché alimenta l’illusione della riformabilità del ...

GonnelliLuca : 'Rimpiango il Pci, non l'Urss'. Intervista a Massimo D'Alema (di A. De Angelis) - efarefar58 : RT @HuffPostItalia: 'Rimpiango il Pci, non l'Urss'. Intervista a Massimo D'Alema - SaverioSturm : RT @HuffPostItalia: 'Rimpiango il Pci, non l'Urss'. Intervista a Massimo D'Alema -