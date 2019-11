Abusi | prete francese ucciso con un crociffiso in gola

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 7 novembre 2019) Non è ancora detto che le precedenti accuse e l'episodio in sè siano collegati, ma di sicuro c'è come un sacerdote, che in passato era stato chiamato in causa persessuali ai danni di chierichetti, tanto da essere pure stato sospeso a divinis, sia stato. I fatti in questione, brutali per le modalità, sono avvenuti in Francia, nello specifico nella Piccardia, dove il consacrato ha perso la vita per il tramite di un crocifisso mediante cui è stato asfissiato. Una morte atroce, dunque, che apre degli interrogativi sul perché. In realtà, bisogna soprattutto comprendere chi sia stato a mettere in atto un gesto simile. In base a questo elemento, sarà possibile ricercare il movente. E c'è qualche ipotesi che circola attorno al responsabile dell'assassinio.Stando a quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, infatti, è già possibile parlare di un fermo subito da un ...

