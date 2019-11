U&D | Ida e Riccardo | la passione fatica a riaccendersi

Ida mette in imbarazzo Riccardo a U&D : 'Nessuna intimità - lo desidero e lui si addormenta' : Non è passata neppure una settimana da quando Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne con la reciproca promessa di dare un'altra chance al loro rapporto. Nel corso della puntata del Trono Over che è stata trasmessa oggi, martedì 5 novembre, i due sono apparsi di nuovo distanti e poco propensi a capirsi: la dama, in particolare, si è lamentata dello scarso trasporto fisico che il cavaliere le ha dimostrato nei ...

Anticipazioni U&D del 5 novembre - Ida e Riccardo in crisi e lui sbotta : 'Non sto zitto' : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni su Uomini e donne, che tornerà in onda domani 5 novembre su Canale 5 con una nuova puntata del trono over. I riflettori saranno puntati sulla coppia composta da Ida e Riccardo i quali, pur essendo tornati insieme e quindi avendo deciso di darsi una seconda chance, continuano ad essere alle prese con una miriade di problemi da affrontare. 'E' andata bene ma non benissimo', dirà Ida nel ...

U&D spoiler registrazione 2 novembre : Ida e Riccardo litigano - Tina contro Armando : Il 2 novembre 2019 è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne dove l'attenzione è stata nuovamente concentrata su due dame molto chiacchierate all'interno del programma pomeridiano di Maria De Filippi: stiamo parlando di Ida Platano e Gemma Galgani. Scendendo nel dettaglio delle anticipazioni, Armando Incarnato si è intromesso in una discussione tra Riccardo Guarnieri e la bresciana, arrivando addirittura a peggiorare ...

Registrazione Trono Over U&D - 2 novembre : Riccardo delude la fidanzata per il mancato like : Ci si aspettava il lieto fine tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo l'annuncio del ritorno di fiamma e il desiderio di viversi lontano dalle telecamere. Eppure l'ultima Registrazione dedicata al Trono Over di U&D ha confermato che l'idillio per la coppia è ancora lontano e che i problemi da affrontare non mancano. A spiegare quali siano le difficoltà del momento ci ha pensato la dama bresciana, che non ha rinunciato a criticare Riccardo ...

Anticipazioni U&D - Ida lamenta poco trasporto di Riccardo : niente bacio e commenti su IG : La storia d'amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembra non decollare: a due settimane di distanza dal loro riavvicinamento, la dama e il cavaliere non riescono a trovare un punto d'incontro. Nel corso della registrazione del Trono Over che c'è stata il 2 novembre, la parrucchiera ha ribadito il poco trasporto fisico che il compagno avrebbe nei suoi confronti: tra i due, infatti, in settimana pare non ci siano stati né baci né scambi di ...

Ida a U&D Magazine : 'Riccardo è perfetto - io selvaggia e questo mi mette a disagio' : In questi giorni, Uomini e Donne Magazine ha pubblicato la prima intervista di coppia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A poco tempo dal loro attesissimo ritorno di fiamma, i due ex protagonisti del Trono Over si sono raccontati sulle pagine della rivista ufficiale del programma. La bresciana, in particolare, ha palesato il disagio che prova spesso quando è con il fidanzato: secondo lei, infatti, il personal trainer è a tal punto perfetto da ...

Ida Platano - prima foto con Riccardo dopo la pace a U&D : 'Non si va indietro ma avanti' : dopo che su Canale 5 è andata in onda la puntata di Uomini e Donne in cui hanno confermato di essere tornati insieme, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno scelto Instagram per ufficializzare il loro ritorno di fiamma anche sui social network. Sul profilo della dama, infatti, è stata pubblicata la prima foto della coppia appena riunita, con tanto di romantica dedica di lei al ritrovato fidanzato. Boom di 'like' per Ida e Riccardo sui social Ida ...

Giorgio Manetti - ex U&D - critica il comportamento di Gemma : 'Potrebbe avere due fidanzati' : Gemma Galgani continua ad essere al centro delle dinamiche di Uomini e donne, con la sua ricerca sempre più complicata dell'anima gemella. La nuova stagione del Trono Over si è aperta con l'interesse per Jean Pierre, il quale però non ha negato di considerarla, almeno per il momento, solo un'amica. Le insistenze della dama e le lacrime davanti all'interesse del cavaliere per altre signore hanno attirato l'attenzione anche di Giorgio Manetti. Il ...