“Ti porteremo sempre nel cuore” Marco | 38 anni | è uno dei vigili del fuoco scomparsi

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Il corpo deidele l’Italia intera dice addio aTriches, 38, uno dei tre pompieri morti nella tragica notte di Quargnento.abitava da qualche tempo a Valenza nell’alessandrino. A portare il pompiere nella città orafa era stato l’amore per la moglie valenzana Clarissa, che gli ha dato il piccolo figlio Francesco, di tre.Il sindaco Gianluca Barbero ha affidato a Facebook un messaggio di cordoglio: “Scusate se non comincio con il solito buongiorno perché oggi non può essere un buon giorno. È andato incontro al suo destino, con il senso del dovere che contraddistingue chi opera silenziosamente per il nostro benessere, un valenzano, uno dei nostri ragazzi, uno dei tanti che sposano la nostra comunità per lavoro o per amore o per scelte che li portano ad esser qui con noi e molto spesso la parte migliore di noi.Non ci sono ...

