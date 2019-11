Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Come anticipato da Quattroruote lo scorso 23 ottobre, il 7entra in vigore lobbligo di utilizzo dei dispositiviper chiunque trasporterà in auto bambini fino a quattro anni di età. Benché il dettato normativo fosse piuttosto chiaro, ancorché interpretabile, una circolare del ministero dellInterno diffusa poco fa ha fugato ogni dubbio: Le disposizioni operative del decreto ministeriale sono in vigore dal 72019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 172 Codice della Strada, introdotte dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117.Da mezzanotte scattano le multe. Insomma, dalla mezzanotte di stasera chiunque trasporti in auto bambini fino a quattro anni di età dovrà avere un dispositivoconforme alle norme tecniche stabilite con il decreto del ministero dei trasporti del 2 ottobre scorso, norme che peraltro sono ...

dinoadduci : Sistemi antiabbandono - Il Viminale conferma: obbligatori dal 7 novembre - carusate : @StaseraItalia #antiabbabdono non è obbligatorio da domani, ci sono 120gg - CAvondet : Sistemi antiabbandono bimbi: entra in vigore il decreto. Ma quando scatta l'obbligo? -