Seat - Nel 2020 sul mercato con uno scooter elettrico

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Laè pronta a presentare un modello di moto elettrica che sarà commercializzato nel corso del. Al Barcelona Smart City Expo World Congress del prossimo 19 novembre debutterà infatti l'eConcept, del quale per il momento è stato svelato solo un teaser della coda.La strategia di mobilità. Il nuovo veicolo, per il quale non esistono ancora dati tecnici completi, è nato per integrare la strategia di mobilità della Casa spagnola alle due ruote e sarà proposto sia ai privati che alle aziende di noleggio. In particolare, laha aperto una collaborazione a Barcellona con Silence per un progetto pilota dell'e, che affianca così quello legato al car sharing avviato con Respiro e a quello della startup Ufo con l'eXS Kick, sviluppato in collaborazione con Segway.

