Mittal mette sul tavolo 5 mila esuberi

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Cinquea meno che lo Stato non provveda da solo alla soluzione alternativa, cioè pagare la cassa integrazione, il ripristino dello scudo penale per i manager, la riscrittura del piano industriale con la riduzione della produzione di acciaio a 4tonnellate l’anno. E ancora lo stop ai vincoli sull’altoforno 2. Lakshmie Aditya, ceo e direttore finanziario del colosso franco-indiano dell’acciaio, mettono suldel vertice con il governo a palazzo Chigi una lista pesantissima di richieste. Solo così, avrebbero spiegato a Giuseppe Conte e ai ministri presenti,può ritornare sui propri passi e cioè decidere di non abbandonare l’impianto ex Ilva di Taranto. Tre ore di confronto serrato che mettono l’esecutivo in grande difficoltà, facendo esplodere le divisioni interne tra Pd e 5 ...

