Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Non si era mai visto, e chissà se si vedrà ancora. Alla prova di forza di Deche ha unilateralmente deciso di mandare la squadra in ritiro per una settimana, i calciatori hanno risposto con una reazione uguale e contraria. In ritiro non ci sono andati e sono tornati a casa. Carlo Ancelotti ha dormito da solo, con lo staff tecnico, a Castel Volturno. Non sempre le prove di forza riescono. Siamo nel 2019, il Borgorosso Footbal Club è un film del 1970: cinquant’anni fa. Il ritiro – che solo punitivo può essere considerato – è roba da padrone, per qualcuno da società dilettantistica. Deha inutilmente caricato di tensione la partita contro il Salisburgo e infatti la squadra era tesa, impaurita, disorientata. Senza ritiro, aveva battuto Liverpool e lo stesso Salisburgo in trasferta. Con il ritiro, un pareggio 1-1 al San Paolo con Lozano nei panni di ...

napolista : L’ammutinamento dei giocatori del Napoli. Ora che farà De Laurentiis? La decisione da Borgorosso di andare in riti… - cheobravo : RT @NicoSchira: Clima pesante in casa #Napoli tra #Ancelotti che diserta le interviste post partita e l'ammutinamento dei giocatori al riti… - fran_rkid : RT @jo19N26: Per provare un’emozione forte in questa stagione calcistica, ho dovuto aspettare l’ammutinamento dei calciatori. È senza dub… -