Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Nel corso del Consiglio Federale di ieri, laè intervenuta anche sul regolamento riguardo le acquisizioni di partecipazioni societarie nell’ambito delle società professionistiche. Le principali modifiche riguardano in particolare l’introduzione di una disciplina per le c.d. new co.; criteri più stringenti per quanto attiene idi; di nuove specifiche per quanto attiene … L'articolosuidiper l’acquisto dei

FinancialSs : Figc, stretta sui requisiti di onorabilità per l’acquisto dei club #calcio #finanza - CalcioFinanza : Figc, stretta sui requisiti di onorabilità per l’acquisto dei club -