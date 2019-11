Fonte : quattroruote

(Di martedì 5 novembre 2019) Laha presentato inla, un'inedita Suv compatta che non va a sostituire nessun modello precedente. La vettura è stata sviluppata in collaborazione con la controllata Daihatsu e sfrutta la nuova piattaforma Dnga che troveremo in futuro anche su altri modelli di entrambi i marchi. Bocche cucite sull'eventuale futura disponibilità della vettura in Europa, per quanto l'auto proponga somiglianze con modelli venduti anche nel Vecchio Continente, come la Yaris. Categoria B-Suv. Lunga 3,99 metri e larga 1,69 metri, lapropone un design elaborato ed ispirato alle sorelle maggiori a ruote alte. I cerchi da 17", i passaruota rivestiti di plastica grezza e il frontale con grandi prese d'aria donano una certa presenza alla vettura malgrado le dimensioni compatte. Il bagagliaio offre spazio pari a 369 litri, mentre gli interni puntano alla praticità con una plancia ...

VioBebe : Una settimana in cui ho assaggiato tutte le sfumature di questo stupendo Giappone. ???? Il piatto forte arriverà tra… - dinoadduci : Toyota - In Giappone debutta la B-Suv Raize - KtrRome : RT @AMarchettiT: #Toyota e l'elettrica che non c'è. Nessun ritardo rispetto ai rivali: secondo i giapponesi manca ancora il business. Dal 2… -