Netflix «Unforgiven» | Sandra Bullock fa il bis dopo il boom di «Bird Box»

Fonte : gqitalia

(Di martedì 5 novembre 2019)continua la sua collaborazione con: è stato infatti annunciato un nuovo progetto con protagonista l'attrice e che vedrà la luce sulla piattaforma streaming. Si tratta di: il film è l'adattamento dell'omonima miniserie televisiva britannica del 2009, su cui da anni aveva messo gli occhi il produttore Graham King (The Departed, Bohemian Rhapsody), che finalmente è riuscito nel suo intento. Lasarà la protagonista della storia scritta da Christopher McQuarrie (premio Oscar per la sceneggiatura de I soliti sospetti nonché regista degli ultimi episodi di Mission: Impossible), mentre la pellicola sarà diretta da Nora Fingschedit, che ha debuttato come regista con Systemsprenger (System Crasher), presentato in anteprima al Festival internazionale del cinema di Berlino 2019, dove ha vinto l’Orso ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Sandra Bullock tornerà su Netflix con Unforgiven -