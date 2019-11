Maltempo Firenze | sottopassi allagati e traffico in tilt

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) In Toscana è in vigore un’allerta meteo della protezione civile, un codice giallo per piogge e temporali. Come da previsioni, ilha colpito anche: si sono registratiina causa di un violento temporale. Allagamenti sono segnalati neidi via Paolo Uccello, viale Strozzi e viale XI Agosto. Disagi alla circolazione neiferroviari di via Circondaria, via Mariti e via del Romito. L'articoloinMeteo Web.

LaMadreBadessa : RT @muoversintoscan: ?? A #Firenze, per maltempo chiuso il sottopasso di piazza Paolo Uccello per allagamento e disagi alla circolazione sul… - muoversintoscan : ?? A #Firenze, per maltempo chiuso il sottopasso di piazza Paolo Uccello per allagamento e disagi alla circolazione… - FirenzeIT : #firenze: Maltempo: bomba d'acqua su Firenze / VIDEO -