Esplosione in una palazzina Morto un vigile del fuoco | altri 2 dispersi

Lutto a Bibbona - Esplosione in casa per una fuga di gas : mamma Martina muore a 40 anni : È morta dopo 40 giorni di agonia Martina Rossetti, rimasta ferita nell'esplosione della sua casa a Bibbona, in provincia di Livorno, avvenuta per una fuga di gas lo scorso 22 settembre. A nulla sono valsi i vari interventi a cui la donna è stata sottoposta. Ancora in pericolo di vita anche il compagno, 41 anni, mentre sta meglio il figlio di 14. Il sindaco, Massimo Fedeli: "Qualsiasi parola ora sarebbe inutile".Continua a leggere

Esplosione in una moschea in Afghanistan - almeno 62 morti : E' di almeno 62 morti il bilancio di una Esplosione avvenuta in una moschea a Haska Mina, nella provincia afghana di Nangarhar. Al momento dell'Esplosione nella moschea si trovano, riunite per la preghiera del venerdi' circa 350 fedeli. Nesun gruppo, tra talebani e Isis entrambi presenti nella provincia, ha rivendicato l'attentato. Le ultime notizie dell'agenzia afghana Pajhwok parlano di almeno 62 morti e 32 ferit. Il portavoce del governatore ...

Afghanistan - Esplosione in una moschea al confine con il Pakistan : 62 morti. Taliban : “Condanniamo l’attacco” : Un colpo di mortaio contro una moschea ha provocato un’altra strage in Afghanistan,nel distretto di Haska Meyna, nella provincia di Nangarhar, regione al confine con il Pakistan. Nell’esplosione, secondo quanto riferito da fonti ufficiali locali, hanno perso la vita almeno 62 tra i fedeli accorsi per la tradizionale preghiera del venerdì, con altre 36 persone che sono rimaste ferite. Mentre le autorità stanno cercando di ricostruire ...

Mar Rosso - Esplosione su una petroliera iraniana : "Colpita da un missile - attacco terroristico" : Una petroliera iraniana è in fiamme nel Mar Rosso, al largo della costa saudita. Lo riferisce l'agenzia iraniana Isna secondo la quale l'esplosione avrebbe provocato la fuoriuscita di petrolio in mare. "Gli esperti ritengono si tratti di un attacco terroristico". Secondo le prime notizie, rilanciate

Iran : Esplosione a bordo di una petroliera : “È terrorismo”. Perdita di petrolio nel Mar Rosso : I fatti a bordo di nave cisterna Iraniana, a circa 120 chilometri da Gedda. L'esplosione avrebbe provocato una fuoriuscita del petrolio nel Mar Rosso. Secondo l'agenzia Iraniana si potrebbe trattare di un attacco terroristico.Continua a leggere

Un bagliore improvviso - poi una gigantesca Esplosione : un evento drammatico al centro della Via Lattea : Non più di 3,5 milioni di anni fa si sarebbe verificata una gigantesca esplosione al centro della Via Lattea. Lo scoppio, preceduto da un potente bagliore, sarebbe avvenuto nei pressi del buco nero supermassiccio Sagittarius A: lo rivela un team di scienziati guidato da Joss Bland-Hawthorn dell’ARC Centre of Excellence for All Sky Astrophysics in 3 Dimensions, Astro 3D, in uno studio che sarà presto pubblicato su ??The Astrophysical Journal. Un ...

Il Segreto - trame : Severo decide di vendicarsi di Francisca con l’Esplosione di una bomba : Molto presto due storici personaggi dello sceneggiato Il Segreto, movimenteranno le trame delle prossime puntate con i loro conflitti. Si tratta di Severo Santacruz (Chico Garcia) e Francisca Montenegro (Maria Bouzas), che torneranno ad odiarsi. Il latifondista dopo aver ritrovato finalmente la felicità al fianco della giornalista Irene Campuzano, sarà preso nuovamente di mira dalla darklady più potente di Puente Viejo. La moglie di Raimundo ...

Davvero una ragazza in Kazakistan è morta per l’Esplosione del suo smartphone? : (foto: Sorbetto/Getty Images) A giudicare dal numero di testate giornalistiche italiane che hanno ripreso la notizia, si potrebbe ritenere tutta la storia come sicura e verificata. Il Corriere, Il Messaggero, Il Fatto quotidiano, Notizie.it, AdnKronos, Il Giornale e moltissime altre redazioni hanno riportato tra 30 settembre e primo ottobre la storia di una ragazza 14enne del Kazakistan che sarebbe rimasta uccisa in seguito all’esplosione ...

Una ragazza di 14 anni è morta nel sonno per l’Esplosione dello smartphone : Nonostante le numerose raccomandazioni fatte da produttori, esperti e addetti ai lavori, sono ancora molti gli utenti che hanno la pessima abitudine di portare lo smartphone a letto, collegandolo al caricabatterie durante la notte. Se nella maggior parte dei casi non ci sono conseguenze, ci sono circostanze particolarmente sfortunate in cui questa cattiva abitudine si trasforma in tragedia. È il caso di Alua Asetkyzy Abzalbek, quattordicenne del ...

Anticipazioni Una Vita - sabato 28/09 : Lucia scopre che Telmo l'ha salvata dall'Esplosione : Continua la programmazione settimanale di Una Vita, in onda sette giorni su sette nelle reti Mediaset. Oggi 28 settembre non ci sarà l'appuntamento serale ma risulta confermata la puntata pomeridiana su Canale 5, che inizierà alle ore 14:05 circa (appena dopo Beautiful) e proseguirà fino alle ore 15:15 (quando lascerà spazio a Il Segreto). Le trame odierne saranno ampiamente dedicate alle conseguenze dell'esplosione che ha distrutto la galleria ...

Una Vita/ Anticipazioni del 28 e 27 settembre : Trini morirà per via dell'Esplosione? : Una Vita, Anticipazioni 28 e 27 settembre: Liberto rischi la Vita mentre Trini non sembra ancora fuori pericolo, sta male davvero?

Una Vita Anticipazioni 27 settembre 2019 : Lucia aiuta Samuel dopo l'Esplosione : Lucia dice a Celia di essere disposta a dare a Samuel il suo assegno mensile. Così facendo l'Alday potrebbe riprendersi economicamente dallo scoppio della bomba, che ha distrutto le Gallerie.

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate dal 30 settembre al 5 ottobre 2019 : Una Grande Esplosione! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 30 settembre a sabato 5 ottobre 2019: Trini, Lucia e Liberto in grave pericolo dopo lo scoppio di una bomba! Anticipazioni Una Vita: durante l’inaugurazione delle Gallerie Alday, scoppia una bomba! Liberto e Trini subiscono gravi danni! Samuel è rovinato economicamente, mentre Lucia scopre che il prete che l’ha confessata è il suo salvatore! Acacias 38 ritorna con un nuovo appassionante ...

Brennero - Esplosione in un supermercato sul versante austriaco : nove feriti - una persona ancora sotto le macerie : esplosione in un piccolo supermercato di St. Jodok, paese sul versante austriaco del Brennero. Il sito del quotidiano Tiroler Tageszeitung riporta che nove persone sono rimaste ferite, mentre una risulta ancora essere sepolta tra le macerie dell’edificio in fiamme. Sul posto si trovano le compagnie del vigili del fuoco della zona e le forze dell’ordine. Tre persone sono state subite trasferite in ospedale a Innsbruck, capitale del ...